Gifhorn

Ist es Impfmüdigkeit, gibt es ein Kommunikationsproblem oder braucht es kreatives Marketing? Arztpraxen auch in Gifhorn müssen offenbar besondere Wege gehen, um in der Corona-Pandemie den Impfturbo zünden zu lassen – so wie Dr. Dr. Joachim Siegert und Dr. Thilo Hofmann in Gifhorn.

Das Einmal-Piekser-Vakzim von Johnson & Johnson war am Donnerstag im Impfzentrum der Stadthalle Gifhorn der Renner. Im Nu meldete der Landkreis die 100 vom Land zur Verfügung gestellten Dosen als verimpft und riet dringend von spontanen Besuchen ab. Siegert machte am selben Tag eine ganz andere Erfahrung und schlug bei der AZ Alarm. „Wir haben 126 Impfdosen und wären froh, wenn wir die verimpfen können.“

Möglichst wenig Aufwand: Interessierte können sich spontan am Mittwoch eine Impfung mit Johnson & Johnson abholen – sollten aber Einwilligungsschreiben und Anamnesebogen selbst mitbringen.. Quelle: Sebastian Preuß

Siegert führt den Ladenhüter-Effekt darauf zurück, dass doch einige Menschen wegen ähnlicher Nebenwirkungs-Diskussionen wie bei AstraZeneca auch den Janssen-Stoff von Johnson & Johnson eher ablehnten. Doch das müsse nicht sein, findet der Mediziner, dessen gemeinsam mit Hofmann betriebene Praxis seit April rund 2500 Impfdosen diverser Hersteller an Patienten gebracht hat – unter anderem in Betrieben oder bei Impfaktionen für die Gifhorner Feuerwehr. „Wir wollen etwas dazu beitragen, dass wir diese Pandemie loswerden.“

Auch seine 126 Janssen-Dosen sollen in die Oberarme. Deshalb hat sich Siegert einen besonderen Impftag ausgedacht: Am Mittwoch, 21. Juli, von 9 bis 12 Uhr können Interessierte ohne Voranmeldung in seine Praxis an der Bodemannstraße kommen. Einzige Voraussetzung: Sie sollten sich über die Homepage des Robert-Koch-Instituts Einwilligungserklärung und Anamnese-Bogen für Johnson & Johnson ausdrucken und mitbringen. Ansonsten sei kein Anruf vorher zur Anmeldung nötig. Nach dem Prinzip „So lange der Vorrat reicht“ will Siegert die Aktion möglichst unbürokratisch und damit flott über die Bühne bringen.

Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, lobt die Aktion seines Kollegen. Er hat in der vorigen Woche 50 Erstimpfungen und rund 150 Zweitimpfungen vorgenommen. Es falle immer schwerer, Ungeimpfte zu finden. „Wir reden mit jedem Patienten, der uns vor die Nase kommt.“ Doch: „Die meisten, die zu uns in die Praxis kommen, sind zu 90 Prozent durchgeimpft.“ Gerade bei den Risikogruppen sieht Ehlers eine gute Quote erreicht.

„Ich kann nur jedem empfehlen, sich impfen zu lassen“

Doch die Ärzte wollen alles dafür tun, noch mehr skeptische oder von der Bürokratie abgeschreckte Menschen zu erreichen. Er kenne Diskussionen über bestimmte Vakzime oder das Für und Wider der Kreuzimpfungen. Letztendlich hat Ehlers vor allem einen Tipp: „Ich kann nur jedem empfehlen, sich impfen zu lassen.“ Grundsätzlich sei es egal, welcher der in Deutschland und der EU zugelassenen Mittel dabei in Frage kommt. Die nähmen sich alle nichts. und seien zurzeit in Hülle und Fülle verfügbar.

AstraZeneca-Lieferung hält bis März 2022

Ehlers bedauert deshalb auch, dass er immer noch 200 unverimpfte AstraZeneca Impfdosen auf Lager hat. Doch auch für die sei noch nicht aller Tage Abend. Seine Lieferung dieser nach dem Vektorprinzip funktionierenden Stoffe habe eine Haltbarkeit bis März 2022.

Siegert ist zuversichtlich, nicht so lange warten zu müssen, bis er die 126 Johnson & Johnson Spritzen gesetzt hat. So kurz vor den Sommerferien habe dieser Stoff – einmal spritzen und nach zwei Wochen Freiheit – doch den Wettbewerbsvorteil für Reisende schlechthin.

Von Dirk Reitmeister