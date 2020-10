115-Millionen-Wohnprojekt in Gifhorn: So steht’s um die Hohe Düne

Gifhorn

So ganz viel ist nicht mehr zu sehen von den Gebäudekomplexen des alten Klinikums an der Gifhorner Bergstraße. Hier wühlen nach wie vor die Abrissbagger. Was sich sonst noch tut bei dem Projekt, erklärt Ingo Damaschke, Geschäftsführer des Investors Asset.

Abrissarbeiten dauern mindestens bis Weihnachten

Das Abrissunternehmen hat mehr zu tun als zuvor geschätzt. Seit Monaten sind die Spezialisten damit beschäftigt, die einzelnen Gebäudeteile niederzureißen und fachgerecht zu zerlegen. Anvisiert war, dass diese Arbeiten im Herbst, also jetzt, erledigt sind. Daraus wird jetzt nichts. „Der Unternehmer geht davon aus, dass er Weihnachten fertig ist, wenn es Januar wird, ist es auch nicht schlimm“, so Damaschke. Denn bis der Neubau startet, wird ohnehin noch einige Zeit ins Land gehen.

Hohe Düne: Die wichtigsten Fakten Die wichtigsten Zahlen und Fakten: Projektvolumen ca. 115 Millionen Euro. Bruttogeschossfläche oberirdisch ca. 46 000 Quadratmeter, Grundstücksgröße ca. 70 000 Quadratmeter. Fast 400 Wohneinheiten, davon 20 Prozent geförderter Wohnungsbau, also etwa 80 Mietwohnungen, rund 50 Reihenhäuser in Waldrandlage, davon ca. 270 Wohnungen im freien Geschosswohnungsbau (Eigentumswohnungen/Mietwohnungen). Kita mit Platz für 125 Kinder im Bereich der derzeitigen Parkplätze an der Bergstraße. Der Abstand der bebauten Fläche zum bestehenden Wald wird vergrößert. Geplanter zeitlicher Ablauf: Aktuell läuft im Rahmen des Bauleitplanungsverfahrens die Trägerbeteiligung mit dem Ziel, die Änderung des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans auf den Weg zu bringen. II. Quartal 2021: Ziel ist der Satzungsbeschluss. III. Quartal 2021: Einreichung des Bauantrags für den 1. Bauabschnitt. IV. Quartal 2021/I. Quartal 2022: Erschließungsmaßnahmen und danach Baubeginn des 1. Bauabschnittes mit Kita und gefördertem Wohnungsbau.

Hinter den Kulissen laufen gerade eine Reihe von Formalien ab. „Beteiligung der Träger öffentlicher Belange“ heißt das im Fachjargon. Energieversorger, Naturschutzexperten und viele mehr beurteilen das Konzept des Wohnparks aus ihrer Sicht. Aber das Millionen-Projekt, das später Platz für bis zu 400 Wohneinheiten haben wird, soll keine reine Expertensache sein. Für Januar möchten Investor und Stadt eine öffentliche Infoveranstaltung für die Gifhorner anbieten. Für den Fall, dass Corona dies nicht zulasse, müsse man sich mit einer öffentlichen Auslegung begnügen – „vielleicht auch online“, sagt Damaschke.

Auch am Mobilitätskonzept werde weiter noch bis Januar gearbeitet, erklärt Damaschke. So soll die Hohe Düne eine Art Vorzeigeobjekt werden. Denkbar sind öffentliche E-Ladesäulen und Carsharing. Fest steht schon: Die verkehrliche Erschließung des Areals allein über die Bergstraße wäre nicht möglich.

Durch den Ankauf des Grundstückes Calberlaher Damm 22 (ehemals Taxi Hoffmann), das abgerissen wird, entsteht eine zweite verkehrliche Anbindung über den Calberlaher Damm. Darüber hinaus gibt es zwei Fuß- und Fahrradverbindungen. Die innere Erschließung des Wohngebietes erfolgt über eine Ringstraße, die sich Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gleichberechtigt teilen.

Auch als Klimaschutz-Projekt will die Hohe Düne etwas Besonderes sein. „Es wird etwa keine Zäune geben, sondern Hecken, Schottergärten wird es auch nicht geben, und auf begrünten Dächern wird Platz für Photovoltaik sein“, sagt Damaschke. Insgesamt sei das Projekt exakt im Zeitplan. Will heißen: Ende 2021 könnten schon wieder Bagger loslegen – dann jedoch für den Neubau.

Von Andrea Posselt