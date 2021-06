Tut sich denn da nichts bei Gifhorns 115-Millionen-Bauprojekt Hohe Düne an der Bergstraße? Und ob, erklärt Investor Asset. Im Gegensatz zu den vorherigen Investoren feilt das Unternehmen an der Umsetzung, dass nach zehn Jahren auf dem alten Klinikgelände endlich was passiert.