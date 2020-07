1000 Motorradfahrer demonstrieren in Gifhorn gegen Fahrverbote

Gifhorn

Mit so vielen Teilnehmern hatten Sascha Standtke und sein Orga-Team nicht gerechnet: Um die 1000 Motorradfahrer kamen am Sonntag auf den Gifhorner Rathausplatz, um gegen das vom Bundesrat gewünschte generelle Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen zu demonstrieren. Einige legten dafür sogar längere Strecken zurück, wie Olli aus Steinhude westlich von Hannover: „Ich habe gar kein Auto, sondern bin nur auf dem Motorrad unterwegs.“ Finn aus dem Landkreis Helmstedt ist zu jung für den Autoführerschein: „Ich bin auch sonn- und feiertags auf mein Motorrad angewiesen, um überhaupt meinen Hobbys nachgehen zu können.“

Nach und nach füllte sich der Rathausplatz. Mit einer bunten Mischung: Historische Maschinen waren zu sehen, Crossräder, Harley Davidsons ebenso wie Goldwings, leichte und schwere Maschinen. Die Besitzer zum Teil Rocker, die mit ihren Kutten die Zugehörigkeit zu ihren Clubs demonstrierten, aber auch ganz normale Hobby- und Alltagsfahrer in ihrer Schutzkleidung, Frauen ebenso wie Männer. Motorräder mit Kennzeichen aus dem kompletten norddeutschen Raum und darüber hinaus standen in der Innenstadt. „Das ist gut, weil wir nicht ernst genommen werden, wenn hier nur fünf Leute stehen“, stellten Olli, Wolfgang und Cherry fest.

Die Gifhorner Politik nimmt die Anliegen der Motorradfahrer ernst. „Ein Fahrverbot betrifft mehr Frauen und Männer als viele denken“, stellte Bürgermeister Matthias Nerlich mit Blick über die Menge fest: „Das toppt alles, was ich mir vorgestellt hatte.“ Er halte es einfach für Quatsch, das Motorradfahren sonn- und feiertags zu verbieten. „Dahinter steckt nicht nur eine Lebenseinstellung, es geht auch um Mobilität.“ Beispielsweise für diejenigen, die sonn- und feiertags mit ihrem Motorrad zur Arbeit müssen. Und nur weil es wie in allen Bereichen einige wenige gibt, die sich nicht an die Regeln halten, „können wir es nicht allen verbieten“.

Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann ( CDU) erklärte: „Der Bundesrat hat das Verbot auf den Weg gebracht, da haben wir als Parlament wenig Einfluss.“ Sie berichtete den Bikern, sie habe bereits mit Verkehrsminister Andreas Scheuer darüber gesprochen, der ein Verbot in dieser Form nicht für sinnvoll halte. „Das Problem ist, dass EU-Recht über dem Bundesrecht steht“, stellte Standtke fest und kündigte an: „Ich werde die Mailadressen von Abgeordneten verbreiten, wir müssen uns stetig bemerkbar machen!“ Dabei komme es auf jeden einzelnen an. „Das ist gelebte Demokratie, wie Sie das hier aufziehen“, lobte Landtagsabgeordneter Tobias Heilmann ( SPD), der ebenso wie die anderen den Zusammenhalt der Biker, das dahinter stehende Lebensgefühl und das Familiäre hervorhob. Dieter Michel-Weinreich, für die Linke im Kreistag, stellte fest: „Hier wird die Freiheit auf zwei Rädern bedroht – ihr protestiert zu Recht!“ Das geforderte Verbot strafe pauschal alle Biker, „das ist an der Realität vorbei“. Bei allem Applaus, den die Redner immer wieder bekamen, wies Standtke sehr deutlich darauf hin, dass „wir uns nicht für politische Werbung einzelner Parteien hergeben“. Einen Facebook-Aufruf der AfD Gifhorn zur Teilnahme an der Demo kritisierten etliche Biker mit dem Hinweis, die Partei versuche, die Demonstranten vor ihren politischen Karren zu spannen.

Der Beschluss des Bundesrats Mit Beschluss vom 15. Mai hatte der Bundesrat auf Antrag des Nordrhein-Westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet die Bundesregierung gebeten, sich bei der EU-Kommission dafür einzusetzen, dass neu zugelassene Motorräder einen Grenzwert von maximal 80 Dezibel einhalten. Manipulationen an Auspuff oder Luftfilter sollten deutlich schärfer bestraft, Motorsteuerungen für ein „Sound-Design“ verboten werden. In diesem Zusammenhang ist auch von „dringendem Handlungsbedarf“ die Rede, Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes zu ermöglichen – und das ist der Teil des Beschlusses, gegen den die Motorradfahrer mit ihren bundesweiten Demos protestieren. In der Begründung des Beschlusses heißt es: „Für viele Anwohner bedeutet das Freizeitvergnügen der Motorrad Fahrenden jedoch eine Lärmbelästigung, wenn diese die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten oder auf extralaut getunten Motorrädern unterwegs sind. Im Rahmen der Freizeitgestaltung sind Motorräder oft an Ruhetagen (Wochen-ende, Feiertage) unterwegs, wo sie durch absichtlich erzeugten Lärm auch als Einzelfahrzeuge extrem belästigen können. ... Die berechtigten Interessen der Anwohner und die der Motorrad Fahrenden gilt es, in einen fairen Ausgleich zu bringen.“

Matthias Wittkämper, Pastor von St. Nicolai, hatte zu Beginn der Demo den Motorradfahrern einen Segen gegeben und auch der toten Motorradfahrer gedacht – als er im Anschluss eine Runde auf dem Sozius mitfahren durfte, strahlte er. Und Nerlich erinnerte an „die grandiosen Motorradgottesdienste“, die der frühere Superintendent Michael Thiel – selber aktiver Motorradfahrer – alle zwei Jahre veranstaltet hatte. „So etwas wäre nach einem Verbot auch nicht mehr möglich.“

Von Christina Rudert