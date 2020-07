Landkreis Gifhorn

Fahrten mit dem Mannschaftsbus, neue Ausrüstungen, Kosten für Trainer: Sportvereine haben eine Menge Ausgaben, und nicht alles davon lässt sich so einfach finanzieren. Deshalb hat das Helios Klinikum Gifhorn die Aktion „Zehntausend für zehn“ ins Leben gerufen: Helios spendiert zehn Vereinen aus dem Landkreis Gifhorn je 1000 Euro, unterstützt von der Aller-Zeitung als Medienpartner. Bis zum 31. Juli können sich Vereine noch bewerben.

Matthias Hahn Quelle: privat

Für Matthias Hahn, Helios-Klinikgeschäftsführer, ist diese Aktion ein Herzensanliegen: „Als Krankenhaus sind wir verantwortlich für die Gesundheit der Menschen aus der Region. Sportvereine tragen zu dieser Gesundheit einen wichtigen Teil bei. In einem Verein zu sein hält fit, fördert soziale Kontakte und macht einfach Spaß. Das möchten wir unterstützen und fördern“, begründet er die Aktion.

Weil sie weiter in der Landesliga spielen möchten: Die Tischtennisabteilung beim TuS Neudorf-Platendorf hat sich beworben. Quelle: Michael Franke

Einige Bewerbungen liegen bereits vor. Da gibt es zum Beispiel die Tischtennisabteilung beim TuS Neudorf-Platendorf – die 1. Mannschaft ist in der Saison 2019/20 in die Landesliga aufgestiegen. „Hier kommen hohe finanzielle Belastungen auf die Abteilung zu, insbesondere die Fahrten zu den Auswärtsspielen belasten die Abteilungskasse“, berichtet Trainer Wolfgang Gertz. Gleichzeitig motiviere dieser Aufstieg gerade die jungen Spieler. Er und Abteilungsleiter Wolfgang Schaepers haben moldawische Nationalspieler nach Neudorf-Platendorf geholt, „die helfen sollen, den Ort zu einer Tischtennis-Hochburg zu entwickeln“. Die ausländischen Spieler fördern nicht nur die erfahrenen Spieler, sondern zeigen auch dem Nachwuchs Perspektiven auf. „Mittlerweile reichen aber auch die Zuzahlungen aus eigener privater Tasche nicht mehr, um die Klasse in der Landesliga zu halten. Der Abteilungsleiter erwägt daher den Rückzug aus der Landesliga, wenn nicht neue Sponsoren gefunden werden“, so Gertz. „Damit wäre die Zukunft der Tischtennisabteilung von TuS Neudorf-Platendorf zerstört.“

Auch die 1. Damen-Mannschaft der SV Gifhorn würde sich über 1000 Euro freuen. „Wir wünschen uns schon lange neue Trikots oder neue Aufwärmpullover oder aber neue Präsentationsanzüge“, berichtet Joyce Goldbach, dass die Spielerinnen beispielsweise ihre Aufwärmpullover seit mittlerweile etwa zehn Jahren tragen. Sie würde die finanzielle Unterstützung auch als Wertschätzung des Frauenfußballs betrachten, der „meist weniger bis gar nicht anerkannt, gefördert und ernst genommen wird“. Und das neue Outfit käme genau zum richtigen Zeitpunkt, denn „da wir momentan einen Umbruch durchleben und einen Neubeginn starten, würde etwas Neues für uns sehr gut passen“.

So geht das Mitmachen Die Teilnahme ist ganz einfach: Interessierte Sportvereine – egal, ob Hobby- oder Leistungssport – aus dem Landkreis Gifhorn können sich bis zum 31. Juli per Online-Formular mit ihrem Projekt oder Vorhaben bewerben. Darin sollten sie kurz beschreiben, was ihren Verein zu einem besonderen macht und warum er die Förderung erhalten sollte. Nach dem Einsendeschluss wird dann eine Jury, der neben dem Bürgermeister Matthias Nerlich auch Vertreter des Helios-Klinikums und der Aller-Zeitung angehören, über die Siegervereine oder -mannschaften und die Verteilung der jeweiligen Geldbeträge entscheiden. Denn insgesamt stehen zwar 10 000 Euro für zehn Vereine zur Verfügung, doch nicht jeder ausgewählte erhält automatisch 1000 Euro. „Erfahrungsgemäß braucht mancher Verein nur ein paar hundert Euro, während ein anderer einen weitaus größeren Bedarf hat“, heißt es beim Helios-Klinikum. Nutzen Sie das Download-Antragsformular unter www.waz-online.de/10000. Schreiben Sie, um welchen Verein es geht und warum genau er die Förderung verdient hat. Beschränken Sie sich dabei bitte auf die vorgegebene A4-Seite. Bitte senden Sie den Antrag im Anschluss per E-Mail an 10000@aller-zeitung.de. Die Jury wird dann nach dem Anmeldeschluss am 31. Juli über die Siegerprojekte und -vereine entscheiden.

Die Integrationsmannschaft spielt in der 2. Kreisklasse: Auch sie würde sich über einen Zuschuss freuen. Quelle: privat

Ein weiterer Bewerber ist der Förderverein Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team. Vorsitzende Jenny Reissig berichtet von der Fußball-Integrationsmannschaft mit Geflüchteten zwischen 19 und 25 Jahren, die im Camp in Lessien leben. Diese Mannschaft sei vor fünf Jahren gegründet worden, „damit es in der Gemeinde keine sozialen und zwischenmenschlichen Probleme gibt“. Seit drei Jahren gibt es eine Kooperation mit dem TuS Ehra-Lessien, die Mannschaft nimmt an Punktspielen teil und ist in die 2. Kreisklasse aufgestiegen. Jenny Reissig nennt Zahlen: „Wir benötigen jährlich etwa 4000 Euro.“ Fahrten zu Training und Punktspielen mit dem vereinseigenen Bus, die Versorgung bei den Spielen, Trainerkosten, Spielerpässe – da kommt einiges zusammen.

Ob Gymnastik oder Laufsport, Fußball, Handball oder Volleyball oder auch andere Sportarten, die Spaß machen und Jung und Alt gleichermaßen in Bewegung bringen: Jeder Sportverein kann sich um die 1000 Euro bewerben. „Unser Konzern hat die Aktion bereits an anderen Standorten veranstaltet und die Resonanz war jedes Mal enorm“, schwärmt Hahn. Überall sei eine Menge an tollen und förderungswürdigen Vereinen und Ideen zusammengekommen. „Umso mehr freuen wir uns, jetzt in Gifhorn damit zu starten und hiesigen Vereinen Gutes zu tun.“

Von Christina Rudert