Gifhorn

Mit diesem Ehrenbürger mag die Stadt in dieser Form nicht länger zu tun haben: 1933 beantragte die NSDAP-Fraktion im Rat der Stadt das Ehrenbürgerrecht für Dr. Friedrich Kahle. In der Begründung hieß es, „weil er als erster den nationalsozialistischen Gedanken in Gifhorn angeregt und mit Ausdauer vertreten hat“. Dem wurde zugestimmt. Bis heute gehört Kahle dem Kreis der sieben Ehrenbürger Gifhorns an.

Die Stadt möchte das ändern und strebt die Aberkennung der Würdigung Kahles an. In einer Vorlage, die im Ausschuss für Jugend, Kultur und Soziales am 24. Februar beraten wird, spricht die Verwaltung davon, dass hier „ein besonders krasser Fall von NS-Belastung“ vorliege.

Für verdiente Verstorbene möchte die Stadt hingegen ein neues Format der Würdigung besonderer Leistungen für die Stadt auf den Weg bringen. Ihre Grabstätte auf einem Gifhorner Friedhof soll zur Ehrengrabstätte gemacht werden.

Ehrengrab: Das ist die Idee

Die Anerkennung als Ehrengrabstätte kann frühestens fünf Jahre nach dem Tod erfolgen und ist für einen Zeitraum von 25 Jahren vorgesehen. Demnach bedeutet das Format „Ehrengrab“ die Aufhebung der Ruhezeit eines Grabes in Gifhorn von 25 Jahren und die Übernahmeverpflichtung der Kosten für die Liegezeit durch die Stadt Gifhorn. Wenn es keine Angehörigen mehr gibt, die das Grab weiterhin selbst pflegen möchten beziehungsweise können, dann bedeutet es auch die Übernahme der Grabpflege und deren Kosten durch die Friedhofsgärtner.

Für die Einführung des Formates „Ehrengrab“ sei Eile geboten, weil die Liegezeiten von Gräbern bestimmter Personen ablaufen oder längst abgelaufen sind. Die Friedhofsverwaltung hat bereits einige Gräber von verdienten Persönlichkeiten abgeräumt. In anderen Fällen müssten bestimmte Gräber, deren Liegezeit abgelaufen ist, demnächst abgeräumt werden.

Zwei mögliche Ehrengräber sind vorgeschlagen

Für die Umwandlung bestehender Gräber in ein Ehrengrab kommen laut Verwaltung aktuell in Betracht: Ulrich Goerdeler (verstorben 2000) –Ehrenplakettenträger und Opfer des Nationalsozialismus. Die Liegezeit läuft 2025 ab. Ein Ehrengrab soll es auch für Max Habermann geben. Er ist Opfer des Nationalsozialismus und wurde 1945 ermordet.

Nach Auskunft der Friedhofsverwaltungen entstehen für die Bepflanzung und Pflege einer Grabstelle sowie für die Grabstelle selbst Kosten von maximal 100 Euro pro Jahr. Die Friedhöfe in den Ortsteilen werden vom städtischen Bauhof gepflegt. Hier würden keine Kosten ausgewiesen.

Nazi-Zeit: Die Stadt arbeitet die Geschichte auf

Seit einigen Jahren forciert die Stadt die Aufarbeitung der Nazi-Zeit in Gifhorn. Intensiv rang die Politik um die Frage, ob Straßennamen, die in Zusammenhang mit dieser Zeit stehen, geändert werden sollten. Der Rat sprach sich dafür aus, die Straßennamen zu belassen, aber mit Tafeln und weiteren Projekten die Nazi-Zeit zu dokumentieren. Auch die Gedenkaktion Stolpersteine ist gestartet worden.

Von Andrea Posselt