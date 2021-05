Corona-Lage im Kreis Gifhorn: 28 Neu-Infektionen am Sonntag

Landkreis Gifhorn

Deutlich mehr Neuinfektionen, dafür aber eine sinkende Sieben-Tage-Inzidenz: So lässt sich die Corona-Lage im Landkreis Gifhorn am Sonntagmorgen auf den Punkt bringen.

In der Nacht meldete das Robert-Koch-Institut, auf dessen Zahlen sich der Landkreis beruft, weitere 28 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten liegt nun bei 5487. In den letzten sieben Tagen steckten sich 141 Menschen im Kreis Gifhorn mit dem Virus an.

Übers Wochenende auch keine Tests

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Sonntag deutlich unter der kritischen 100-er-Marke. Der Wert sank von Samstag auf Sonntag um 5,6 auf 79,9. Allerdings: Das Gesundheitsamt meldet – wie an Wochenenden der Regelfall – auch keine durchgeführten Tests.

Keine Neuinfektionen in Heimen

Eine gute Nachricht verbirgt sich in den Tageszahlen: Es gibt keine weitere Neuinfektionen in einem Heim im Landkreis Gifhorn. Damit bleibt es bei derzeit 18 aktiven Fällen. Betroffen sind: Haus Niedersachsen in Oerrel, DRK-Pflegeheim in Calberlah, Haus Empatica in Osloß und Seniorengut Sonnenscheon in Groß Oesingen.

Von Andrea Posselt