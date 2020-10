Zweites Bromer Draisinenfest steigt am Wochenende

Brome/Wiswedel

Der Förderverein Ohretalbahn lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum zweiten Bromer Draisinenfest am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr, ein. Gestartet wird am ehemaligen Bahnhof Wiswedel an der Kreisstraße zwischen Wiswedel und Benitz. „Das wird ein Spaß für die ganze Familie, für Alt und Jung. Für das leibliche Wohl sorgt Familie Steinmetz von der Bromer Hexenküche“, versprechen die Initiatoren.

Verschiedene Draisinen stehen für Fahrten zur Verfügung. Ein besonderes Highlight wird das Zapfwellenorchester von Otto Troppmann und Winfried Ruloffs sein – ein Oldtimer-Traktor mit Drehorgel und breitem Instrumentarium, der auf der Schiene fährt. Während der Veranstaltung sind die derzeitig angeordneten Corona-Hygienemaßnahmen einzuhalten (Abstand halten, Mund-Nasen-Schutzmaske). Die Draisinenfahrten sind kostenfrei, freiwillige Spenden sind willkommen. Für Rückfragen stehen Manfred Michel unter Tel (0 53 71) 7 10 78, Dieter Junge unter Tel. (0 58 33) 97 99 24 und Frank-Markus Warnecke unter Tel. (0 58 33) 12 51 zur Verfügung.

Mögliches Modell: Die Trasse als Grünes Band erhalten

Der Förderverein Ohretalbahn setzt sich für den Erhalt der Schieneninfrastruktur der alten OHE-Trasse von Wittingen bis Rühen mit einer Weiterführung bis Wolfsburg ein. Die Strecke wurde entwidmet, obwohl sich namhafte überregionale Institutionen und Personen für den Erhalt eingesetzt hatten. Zu nennen sind hier der Kreistag, der Regionalverband Großraum Braunschweig, das Amt für regionale Entwicklung und der Oberbürgermeister von Wolfsburg. Nun geht es darum, den Zusammenhalt der Trasse für die Verwendung durch künftige Generationen für einen nachhaltigen Verkehr zu sichern.

Ein mit dem Flecken Brome zu diskutierendes Modell könnte darin bestehen, die Trasse als Grünes Band zu erhalten, wobei der eigentliche Gleisbereich als Offenlandbiotop für wechselwarme Reptilien durch Pflegemaßnahmen für den Draisinenbetrieb freigehalten wird. Beiderseits der Gleise könnten sich dann durch die natürliche Entwicklung Hecken- und Baumbiotope ausbilden. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Gifhorn sieht laut Förderverein in diesen Maßnahmen einen gangbaren Weg, wobei sicherlich eine weitere Abstimmung notwendig ist.

Ein ehrenamtlicher Draisinenbetrieb stellt ein touristisches Highlight der Region dar

„Die Zerstückelung und der Verkauf an Trassenanlieger wird den Herausforderungen der Gesellschaft für eine notwendige Verkehrswende mit Stärkung des Nahverkehrs nicht gerecht. Zunächst muss aber die Zustimmung des Fleckens Brome für dieses Modell eingeholt werden“, heißt es dazu von den Vereinsmitgliedern. Eine Studie im Auftrag der Stadt Wittingen hat gezeigt, dass ein weitgehend ehrenamtlicher Draisinenbetrieb sich wirtschaftlich trägt und ein touristisches Highlight der Region darstellt.

Von unserer Redaktion