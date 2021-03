Nicht nur Ortskundige besuchen den Grenzlehrpfad bei Zicherie. Ihn zu finden, war in letzter Zeit allerdings schwierig, denn die Hinweisschilder waren kaum noch zu entziffern. Dem hat Wilfried Klopp jetzt abgeholfen. Warum den Bewohnern in Zicherie und Böckwitz das so wichtig ist.