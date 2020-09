Zicherie

Die Bürgerstiftung der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg beteiligt sich an der Erweiterung des Spielplatzes in Zicherie. Eine Spielekombination im Wert von 12 000 Euro lässt die Kinder des Ortes jubeln.

Vor rund einem Jahr schauten die Eltern in Zicherie auf den Spielplatz und stellten fest: Hier fehlt ein größeres Spieleangebot und mehr lachende Kinder. Bestenfalls ein Spielgerüst mit Rutschen sollte es sein, damit dem Nachwuchs mehr Beschäftigung geboten werden kann. Den Wunsch nach einem attraktiveren Spielplatz trugen die Eltern an den Kameradschaftsverein der Freiwilligen Feuerwehr heran. Die kümmerten sich um finanzielle Unterstützung und fanden prompt einen Spender in der Bürgerstiftung der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg.

In Eigenleistung baute Zicherie das neue Gerät auf

Doch auch die Einwohner des kleinen Dorfes zeigten sich engagiert und steuerten einen Teil zur Investition bei – so standen schließlich 12 000 Euro zur Verfügung. Mit der prall gefüllten Kasse konnte der Wunsch der Eltern problemlos erfüllt werden, und jetzt steht die nigelnagelneue Ausrüstung auf dem Spielplatz.

Dass das so fix ablief, ist vor allem Eltern, Großeltern und Vereinsmitgliedern zu verdanken, die sich an zwei Samstagen trafen und die neuen Gerätschaften in Eigenleistung aufbauten. Entsprechend groß ist die Freude der Kinder – auf dem neugestalteten Gelände werde jedes Kinderherz glücklich, heißt es dazu von den Bewohnern des kleinen Ortes.

„ Zicherie ist ein kleines, lebenswertes Dorf“

Lutz Bachmann von der Bürgerstiftung sieht das ähnlich: „ Zicherie ist ein kleines, lebenswertes Dorf. Es brauchte nicht viel, uns zu überzeugen, eine Initiative junger Leute dabei zu unterstützen, den Dorfplatz noch kinderfreundlicher zu gestalten. Darum haben wir bei diesem Projekt sehr gerne geholfen“. Erst kürzlich besuchte Bachmann den mitfinanzierten Spielplatz und fand strahlende Augen der kleinen Zicherianer vor.

