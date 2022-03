Ehra-Lessien

Ein Fernsehteam im Klassenzimmer: Friedrich Wendt hatte jetzt während eines Schultags besondere Aufmerksamkeit. Das ZDF berichtet über den Achtjährigen aus Ehra-Lessien, der in Mathematik bereits als Gymnasiast auf den Weg zum Abitur mit zehn Jahren ist. Demnächst kommt ein Zwei-Minuten-Beitrag, doch es ist noch Größeres geplant.

Friedrich Wendt kann die Kreiszahl Pi auf die 100. Stelle hinter dem Komma nicht nur aufsagen, sondern auch singen. Er erkennt sämtliche Länder der Welt an ihren Umrissen, malt ihre Flaggen und kann ihre Hauptstädte auswendig aufsagen. Fachleute schätzen seinen Intelligenzquotienten auf 180, Bruder Richard (6) kommt auf 155. Mehrere bundesweite Medien haben über den Jungen aus Ehra-Lessien berichtet. Jetzt hat er Besuch vom ZDF in seinem Gymnasium, Schloss Buldern in Nordrhein-Westfalen, gehabt.

Erkennt jedes Land der Welt an seinen Umrissen: Der achtjährige Friedrich Wendt aus Ehra steht nun im Mittelpunkt eines langfristig geplanten ZDF-Projekts. Quelle: Sebastian Preuß

„Das Ganze ist eine Reportage über Friedrich in seiner Schule, dem Gymnasium Schloss Buldern“, berichtet Vater Wilfried Wendt der AZ. „Größtenteils wird der Bericht über Friedrich in der Schule sein. Wie er da mit seiner extremen Hochbegabung gefördert wird. Die Lehrer, die sich da besonders um ihn kümmern und ihn weiterentwickeln. Wie er da glücklich ist, weil er schon so viele Freunde an der Schule gefunden hat und auch mit seinem so jungen Alter bestens integriert ist.“

„Er ist absolut faszinierend“, berichtet ZDF-Redakteur Martin Schiffler über seinen Eindruck von Friedrich Wendt. „Was mir total gut gefällt ist, dass man ihm jede Sekunde ansieht, dass er Spaß an Neuem hat.“ Mathe-Aufgaben lösen und lernen, lernen, lernen: Der Junge habe „voll Bock drauf“. Und dabei seien die Eltern völlig entspannt und ließen ihn Kind sein.

Dreharbeiten des ZDF: Der hochbegabte Friedrich Wendt aus Ehra hat während seines Schulunterrichts im Internat Schloss Buldern Besuch von einem Fernsehteam. Quelle: Leon Kaul privat

ZDF plant Langzeitprojekt mit dem hochbegabten Friedrich

„Ich halte Friedrich für ein Wunderkind“, sagt Schiffler. „Ich bin sehr gespannt, was aus ihm wird.“ Der ZDF-Mann will das nicht nur von Ferne beobachten. Er hat mehr vor als den Zwei-Minuten-Beitrag für die Nachmittags-Sendung „Heute in Deutschland“, die werktags ab 14 Uhr läuft. „Es ist eine Langzeitbeobachtung“, so Schiffler. Sein Plan: Er will Friedrich Wendt bis zu seinem 18. Lebensjahr begleiten. Wenigstens einmal im Jahr sollen dann Interviews und Reportagen laufen. Ein Zwei-Minuten-Beitrag werde diesem Jungen nicht gerecht.

Beitrag soll am kommenden Mittwoch im ZDF laufen

Der aktuelle Zwei-Minuten-Beitrag war ursprünglich für die Sendung am Freitag vorgesehen, fiel allerdings der tagesaktuellen Ukraine-Berichterstattung zum Opfer. Voraussichtlicher Sendetermin ist jetzt Mittwoch, 16. März, ab 14 Uhr im ZDF.