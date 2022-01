Wohnen mit Pferd: Bromes Rat nicht überzeugt vom Konzept

Brome

Wohnen mit Pferden: Die Idee für ein solches Sonderbaugebiet in Altendorf gibt es schon länger. Dem Gemeinderat des Fleckens Brome wurde bei seiner Sitzung am Dienstagabend im Remmler Hof nun ein neuer Entwurf präsentiert.

Vorweg: Ob und was umgesetzt wird, ist offen. Einen Beschluss gab es nicht, der Bromer Gemeinderat nahm die Vorstellung des Planes erst einmal zur Kenntnis und will sich laut der Vorlage zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Thema befassen.

Dem Investor geht es um ein Stimmungsbild

Auch der Vertreter der potentiellen Investorenfirma, der gemeinsam mit einem Planer an der Sitzung teilnahm, erklärte, es gehe zunächst nur darum, die Stimmung des Rates gegenüber dem Entwurf einzufangen. Die Planung sei noch „sehr früh in den Kinderschuhen“.

Diese sieht derzeit ein Gebiet mit 26 Wohneinheiten mit Grundstücksgrößen von etwa 1100 Quadratmetern vor, auf denen Einfamilienhäuser mit Pferdeställen entstehen könnten. Außerdem habe es den Wunsch gegeben, „eine Reitinfrastruktur vorzuhalten“, wie es hieß. Deshalb sind im Plan auch Bewegungsplätze und eine Bewegungshalle vorgesehen.

Interessenten sind vorhanden

Erschlossen werden solle das Areal im Falle einer Umsetzung über die Straße „An der Dränke“. Beispiele für „Wohnen mit Pferden“ gebe es auch in anderen Orten, erläuterte der Planer. Das Gebiet sei von besonderem Charme geprägt, es gebe durchaus viele Interessenten dafür.

Nach der Präsentation wurden Fragen beantwortet. Etwa, wie viele Pferde insgesamt gehalten werden sollen: Die Grundstücke seien für eine Familie sowie ein bis zwei Pferde zugeschnitten, hieß es. Dafür sei das Angebot an Weidefläche gar nicht da, zeigte sich Bürgermeister Lothar Hilmer (FWG) skeptisch. Auch die Zuwegung über die Straße An der Dränke wurde kritisch gesehen, etwa von Wilfried Klopp (CDU). Diese Straße müsse natürlich ertüchtigt werden, antwortete der Planer.

Weniger Baugrundstücke im Vorgängerprojekt

In dieser Form sei er dagegen, so Hilmer zu dem Entwurf. Über einen früheren Entwurf, dem der Gemeinderat grundsätzlich positiv gegenüber gestanden habe, könne man reden. Er stammt aus dem Sommer 2018, danach sollte das Projekt in drei Abschnitten umgesetzt werden, insgesamt ging es um 18 Bauplätze.

Zu den weiteren Themen zählte ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Windmühlenfeld IV bezüglich der Traufhöhe, der vom Rat mehrheitlich abgelehnt wurde. Weil noch ein Passus hinzugefügt werden soll, wurde die Abstimmung über die Erneuerung des Fischereipachtvertrages für Ohre, die Ohreseen und die ehemaligen Mühlenteiche mit der Natur- und Angelvereinigung Aller-Ohre-Drömling verschoben. Wegen übergeordneter Vorschriften gibt es noch keine Lösung für den Bereich der Bundesstraßenkreuzung, wo Beleuchtung und Leitplanken gewünscht werden. „Ad acta“ sei das Thema aber nicht gelegt worden.

Politiker regt Arbeitskreis zum Thema Erneuerbare Energien an

Ratsmitglied Volkhard Schuleit (Grüne) regte an, einen Arbeitskreis zum Thema Erneuerbare Energien zu bilden. Dieser könnte aus Gemeinderatsmitgliedern „möglichst aus allen Fraktionen“, sowie Fachleuten, etwa von Firmen aus dem Ort, und interessierten Bürgern gebildet werden, „um entsprechende Projekte voranzutreiben“ oder auch zu „erforschen, was in diesem Ort möglich ist“, wie Schuleit erklärte.

Von Alexander Täger