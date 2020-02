Die närrische Zeit hat begonnen, die ersten Faschingsfeiern gab es schon. In der Samtgemeinde Brome gibt es aber noch zahlreiche Gelegenheiten, die Kostüme aus dem Schrank zu holen.

In der Samtgemeinde Brome startet das Faschingstreiben: Auftakt war in Lessien (Foto) und in Voitze. Quelle: Peter Zur