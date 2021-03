Wilsche

Rüdiger Müller sammelt seit 28 Jahren alte Federbetten für den guten Zweck. Jetzt kommt er damit ins Fernsehen: Am Montagvormittag filmte ein Aufnahmeteam für RTL-Nord beim 56-Jährigen zuhause, als wieder mal eine Lkw-Ladung voll Federbetten bei ihm abgeholt wurde.

Kameramann Volker Schüll und Redakteurin Friederike Gründken waren aus Hannover nach Wilsche gekommen, um Material über Müller und seine Arbeit für einen Beitrag im Regionalmagazin zu erstellen, das montags bis freitags ab 18 Uhr läuft. Wann der Bericht gesendet wird, ist noch offen. Aufmerksam geworden war die Redaktion des Magazins auf Müller aufgrund eines Zeitungsberichtes aus Cuxhaven, wo der Wilscher Anfang März Federbetten eingesammelt hatte.

Mail-Anfrage von Frau aus Cuxhaven

Eine Cuxhavenerin hatte bei ihm per Mail angefragt, ob er ihre alten Federbetten abholen würde: „Ich habe sie dann gebeten, bei Bekannten zu fragen, ob die auch noch Betten abgeben wollen, und die Zeitung einzuschalten, damit es sich für mich lohnt, hin zu fahren“, berichtet Rüdiger Müller. Die Resonanz auf den Aufruf war so groß, dass die Zeitung dabei war, als er die zusammengetragenen Federbetten abholte.

Damit nicht genug, verbreitete sich die Nachricht vom Federbettensammler in der Stadt an der Elbemündung auf eine Weise, die es nötig macht, dass Müller nochmal dorthin fahren wird, um noch mehr Federbetten zu holen. „Und zwar am 23. April.“ Von 10 bis 13 Uhr wird der Wilscher dann mit seinem alten Ford Transit in Cuxhaven in der Haydnstraße stehen und die Federbetten entgegen nehmen. „Dann sind wir auch noch mal dabei“, kündigt Gründken an. Auch aus diesem Grund stehe der Sendetermin noch nicht fest.

Insgesamt schon mehr als 335 000 Euro gespendet

Müller, der einst Berufskraftfahrer war und seit vielen Jahren von einer kleinen Erwerbsunfähigkeitsrente sowie Grundsicherung lebt, hat nach eigener Zählung durch seine Sammelei mehr als 335 000 Euro eingenommen und gespendet – seit 2017 als Verein „Federbettensammler Gifhorn“. Derzeit unterstütze dieser unter anderem Tierheime, die DLRG sowie Krebskranke.

Microfaser-Decken für Hundeheime in Europa

Die gesammelten Bettdecken werden von einem Unternehmen in Georgienthal im Thüringer Wald aufgekauft, das die Federn entnimmt, reinigt und dem Produktionsprozess wieder zuführt. „Der Anteil von recycelten Federn in neuen Bettdecken darf bis zu 30 Prozent betragen“, weiß Müller, der mittlerweile auch Microfaser-Decken sammelt. Die gehen laut Müller an Hundeheime in Spanien und Osteuropa: „Damit die Tiere nicht auf dem nackten Boden liegen müssen.“

„Ich bin eigentlich überall unterwegs“

TV-Team dabei: Am Montag wurden in Wilsche wieder Federbetten abgeholt. Quelle: Sebastian Preuß

Der Trip nach Cuxhaven war für den Wilscher übrigens nichts außergewöhnliches. Er ist nämlich ständig – manchmal einmal die Woche, manchmal die ganze Woche – mit dem Transit unterwegs, um Federbetten an Sammelpunkten abzuholen. Nicht nur von den Deponien in Wesendorf und Weyhausen, sondern beispielsweise auch aus der Nähe von Frankfurt, Köln, aus Berlin, Krefeld oder Lübeck: „Ich bin eigentlich überall unterwegs.“

Neue Freundin begleitet Müller auf seinen Touren

Und: Seit vergangenem Oktober ist er auf seinen Touren nicht mehr allein. Renate Röhl aus Pansdorf (Nähe Timmendorfer Strand) ist Müllers neue Freundin und begleitet ihn. Nur auf diese Weise könne sie ihm bei seinem Tun helfen: „Mehr kann ich nicht machen, weil ich stark an Osteoporose leide“, erklärt die 68-Jährige, die, bevor sie Rüdiger Müller kennen lernte, „sehr allein“ gewesen sei und jetzt schon „sehr viel von Deutschland“ gesehen hat.

Von Jörg Rohlfs