Samtgemeinde Brome

Bürgermeister der Gemeinde Tiddische ist er schon. Jetzt will Wieland Bartels auch Bürgermeister der Samtgemeinde Brome werden. Der 28-Jährige geht für die SPD bei der Kommunalwahl im kommenden Herbst ins Rennen.

„Wir wollten einen eigenen Kandidaten aufstellen, der aus unserer Sicht eine gute Alternative ist zur CDU-Amtsinhaberin Manuela Peckmann“, erklärte der neue Vorsitzende des SPD-Gemeindeverbandes bei der Vorstellung Wieland Bartels. Der 28-Jährige wurde einstimmig für die Kommunalwahl aufgestellt.

„Ich bin voller Vorfreude auf den Wahlkampf und das Amt.“

Mit dem eigenen Kandidaten – die SPD stellte übrigens bisher noch keinen Bürgermeister in der Samtgemeinde Brome – erhoffen sich die Sozialdemokraten den Einzug ins Bromer Rathaus und damit laut Albrecht einen Generationenwechsel nicht nur vom Alter her. Es gehe unter anderem auch um die Digitalisierung der Samtgemeinde und einen künftigen moderneren Führungsstil – da gebe es noch jede Menge Potential.

Bartels selbst erklärte, er sei „voller Vorfreude auf den Wahlkampf und das Amt“ und er habe „total Lust darauf.“ Nach seinem Studium in Internationaler Betriebswirtschaftslehre arbeitete er erst als Integrationshelfer in einer Flüchtlingseinrichtung und leitete diese dann selbst, bevor er vor rund vier Jahren als Controller bei der Westermann-Gruppe in Braunschweig tätig wurde. Ebenso lange ist er Bürgermeister der Gemeinde Tiddische, politische Erfahrung sammelte er außerdem als Chef des SPD-Ortsvereins Rühen – einer von vier Ortsvereinen in der Samtgemeinde Brome neben Ehra-Lessien, Brome und Tülau/Voitze. Bartels lebt in Hoitlingen.

SPD-Gemeindeverband hat einen neuen Vorstand gewählt

Der 28-Jährige bezeichnet sich selbst als wissensdurstig, zielstrebig und immer gut gelaunt – und er stehe für Bürgernähe und Transparenz: „Da gibt es viel zu verbessern.“ Ein Schwerpunkt seiner Arbeit soll unter anderem im Kita-Wesen liegen. „Da müssen wir schauen, was an den Standorten getan werden muss.“ Das gehe aber auch angesichts der finanziellen Lage der Samtgemeinde nur, wenn Samtgemeinde und Gemeinden sich als Familie verstünden. Tobias Heilmann, Landtagsabgeordneter für den Gifhorner Nordkreis und SPD-Kandidat für die Wahl um das Amt des Gifhorner Landrates, sagte Bartels vollste Unterstützung zu. „Er geht auf die Bürger zu und es geht ihm darum, die Samtgemeinde weiter zu entwickeln. Damit passt er gut in die Riege junger SPD-Politiker, die wir überall haben“, so Heilmann.

Bevor Bartels vorgestellt wurde, hatte der SPD-Gemeindeverband in der Samtgemeinde Brome noch einen neuen Vorstand gewählt – denn der bisherige Vorsitzende Jens Winter hatte das Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt. Neuer Vorsitzender wurde der bisherige Vize Peter Albrecht, neue Vize-Chefin ist jetzt Angela Grunau-Janke. Schriftführer Martin Zenk und Kassierer Fred Marhenke wurden im Amt bestätigt. Die Abstimmungen verliefen einstimmig.

Von Thorsten Behrens