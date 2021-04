Weiterbau der Autobahn 39: Gemeinde Ehra-Lessien stellt klare Forderungen

Ehra-Lessien

Ohne Ortsumfahrung der Bundesstraße 248 mit Anbindung an die Landesstraße 289 als Verbindungsstrecke zwischen Ehra und Lessien wird der Gemeinderat Ehra-Lessien jegliche Planänderungen für den Weiterbau der A 39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg nicht akzeptieren. Das unterstrich der Gemeinderat am Mittwoch in öffentlicher Sitzung im Schützenhaus Lessien, wo Bürgermeister Jörg Böse (CDU) einen überarbeiteten Katalog von Einwendungen und Forderungen der Gemeinde darlegte.

Ohne die Ortsumgehung erwartet die Gemeinde Ehra nicht nur in der Bauphase eine unerträgliche Zunahme des Durchfahrtsverkehrs. Die zukünftige Trasse der Autobahn soll etwa auf halber Strecke zwischen Ehra und Lessien Richtung Norden führen. Zwar sei ein Brückenbauwerk geplant, um die Verbindung zwischen den Orten wieder herzustellen, doch auch die traditionelle Radwegekopplung müsse wieder hergestellt werden, so Böse.

Die neuen Stellungnahmen müssen noch im April eingereicht werden

Die neuerliche Stellungnahme der Gemeinde im Rahmen eines aktualisierten Planfeststellungsverfahrens war notwendig geworden, seit im Juli das Bundesverwaltungsgericht eine ganz speziell für Ehra und Lessien schwerwiegende Entscheidung getroffen hatte: Die Pläne zur A 39 wurden als fehlerhaft deklariert, weil die Ortsumgehung mit Bundes- und Landesstraße unmittelbar in die Autobahnplanungen eingeflossen war. Dies hatte damals das Gericht als unzulässig deklariert.

Zur nunmehr anstehenden Planfeststellung äußern sich nun aktuell die Gemeinde Ehra-Lessien und abschließend die Samtgemeinde Brome in einer Stellungnahme. „Die Stellungnahmen müssen fristgerecht noch im April der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zugeleitet werden“, sagte Bürgermeister Jörg Böse (CDU). Der Bürgermeister selbst hatte dem Gemeinderat die Stellungnahme vorgetragen und darauf verwiesen, dass trotz des Richterspruchs die ursprünglichen Einwendungen aus Ehra-Lessien, fixiert bereits im Juni 2017, Bestand hätten. Für die weitere Ortsentwicklung sei die Anbindung der bisherigen Bundesstraße 248 an die neue Trassenführung für die weitere Ortsentwicklung äußerst wichtig. Gefordert wird ferner ein Radwegverbindung zwischen Ehra und Boitzenhagen. Ebenso wichtig sei der Erhalt des Radweges bis zu den Rampen des Brückenbauwerks über die Autobahn.

Bereits in seiner Stellungnahme aus dem Juni 2017 hatte sich der Gemeinderat kritisch darüber geäußert, dass in Folge des Planfeststellungsverfahrens gut frequentierte und ausgebaute Radwegverbindungen beseitigt und durch Schotterstrecken ersetzt werden sollten. Auch der Rückbau der Landesstraße 289 zu einem geschotterten Wirtschaftsweg stieß auf wenig Verständnis. Insbesondere verbindet man seine Akzeptanz allerdings vorrangig mit einer Erstellung der Ortsumfahrung Ehra absolut gleichzeitig mit dem Bau der A 39. Nicht wenige Insider befürchten offenbar nämlich, dass eventuell erst die A 39 vollendet und die versprochene Umgehung dann aus irgendwelchen Gründen in die ferne Zukunft verschoben werden könnte. Im Rahmen des neuerlichen Planfeststellungsverfahrens waren die neuen Vorstellungen der Niedersächsischen Landesbehörde erneut öffentlich ausgelegt und anschließend in den politischen Gremien diskutiert worden.

Von Burkhard Heuer