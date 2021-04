Zicherie-Böckwitz

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung des Landes kann der geplante Saisonstart im Grenzmuseum Böckwitz/Zicherie am Sonntag, 11. April, nicht stattfinden. Das Vorstandsteam des Museums teilt mit, dass es danach derzeit Besucherinnen und Besucher nur nach Voranmeldung empfangen dürfe. „Wir haben daher beschlossen, die Wiedereröffnung auf unbestimmte Zeit zu verschieben.“

Für die geplanten Touren zu Fuß oder per Rad ist eine Anmeldung erforderlich

Auch die erste Nachtwanderung mit Ralf Knapp wurde verschoben, neuer Termin der acht Kilometer langen Tour zum Grenzlehrpfad ist jetzt Freitag, 30. April. Los geht’s um 19 Uhr am Museum. Ebenfalls verschoben wurde Nico Ludwigs Radtour am Grünen Band vom Sonntag, 18. April, 14 Uhr – sie ist aktuell für Sonntag, 13. Juni, geplant, Start soll dann um 14 Uhr am Museum sein. „Ob diese Termine dann tatsächlich so stattfinden können, wird sich zeigen“, schreibt Verena Treichel vom Vorstandsteam des Grenzmuseums in einer Pressemitteilung. Da eine Teilnahme an diesen Touren nur nach Voranmeldung möglich ist, werden alle angemeldeten Besucherinnen und Besucher vom Museumsteam entsprechend vorab informiert.

Wer gerne mitarbeiten möchte, kann sich jederzeit melden

Ganz zum Stillstand kommt das Museumsleben aber trotzdem nicht. „Im erlaubten Rahmen werden die Aktivitäten in den Arbeitsgruppen weiterhin stattfinden“, so Treichel. Interessierte, die noch nicht Teil des Museumsteams und einer Arbeitsgruppe sind, aber gern sein möchten, können sich jederzeit melden unter Tel. (03 90 08) 8 00 45 oder per Mail an info@grenz-museum.de.

„Unser erstes Treffen via Videochat im ,digitalen Vereinsheim’ hat mit knapp 20 Teilnehmenden erfolgreich stattgefunden“, berichtet Verena Treichel und ergänzt: „Wir als Vorstand freuen uns sehr, dass einige Aufgaben nun von Mitgliedern eigenverantwortlich übernommen werden.“

Von der AZ-Redaktion