Tülau

Drei Beine – ein Ziel: Weniger Wildunfälle. Unter diesem prägnanten Titel startet die Jagdgemeinschaft Tülau-Fahrenhorst ihre Kampagne zur Vermeidung von Wildunfällen. Sie stellt an den Stellen, wo schon häufiger Wildunfälle passiert sind, reflektierende – dreibeinige – Holzkonstruktionen auf. Die Hoffnung ist, dass Autofahrer diese Stellen als Unfallschwerpunkte wahrnehmen und ihre Fahrweise anpassen, also im Regelfall langsamer und konzentrierter fahren.

Trotz der bereits vorhandenen offiziellen Warnschilder, die auf Wildwechsel hinweisen, sei allgemein zu beobachten, dass die gefahrenen Geschwindigkeiten an diesen Stellen nicht reduziert werden. „In den letzten drei Jahren kam es in der Gemarkung Tülau-Fahrenhorst durchschnittlich zu elf Wildunfällen mit Rehwild pro Jahr“, schreibt die Jägerschaft in ihrer Pressemitteilung. Daraus resultierten rein rechnerisch Sachschäden von 33 000 Euro pro Jahr allein in dieser Gemarkung, geht man von etwa 3 000 Euro Schadenshöhe pro Unfall aus. Bezahlt wird dieses Geld in Form von Versicherungsbeiträgen.

In einigen Monaten ist die Gefahr von Wildunfällen besonders hoch

Vor allem im April und Mai und dann wieder von Oktober bis Dezember ist die Gefahr von Wildunfällen besonders hoch, wenn der Berufsverkehr in die Dämmerungszeiten fällt. Ebenfalls ein erhöhtes Risiko besteht in der Paarungszeit der Rehe Ende Juli und Anfang August. Wer mit den auf Land- und Bundesstraßen außerorts erlaubten 100 Stundenkilometern fährt, hat einen Anhalteweg von 72,2 Metern, um zum Stehen zu kommen.

Vor einigen Jahren waren bereits blaue Wildwarnreflektoren an den Leitpfosten der Kreisstraßen angebracht worden, die anfangs auch gute Erfolge zeigen. „Allerdings sind Rehe wie Menschen Gewohnheitstiere, weshalb die Wirkung nach einigen Jahren nachließ“, so die Jäger. Eine Alternative sei die verstärkte Bejagung des Wilds entlang der Straßen. „Aus der Kombination von Reflektoren, Dreibein und Bejagung erhofft sich die Jagdgemeinschaft, die Zahl der Wildunfälle wieder zu senken.“

Wildunfälle müssen unverzüglich der Polizei gemeldet werden

Einfach die Dreibeine aufstellen geht nicht, dafür brauchten die Jäger eine Genehmigung durch den Landkreis. Einen Wunsch äußern sie: „Dass bitte alle Wildunfälle unverzüglich an die Polizei gemeldet werden. Viel zu häufig werden verunfallte Tiere erst später zufällig entdeckt.“ Zusätzlich könnten Autofahrer einen Wildunfall auch über die Tierfund-Kataster-App melden – kostenlos im App-Store oder unter www.tierfund-kataster.de. „Aus diesen Daten ermitteln Wissenschaftler der Uni Kiel dann deutschlandweit Wildunfall-Schwerpunkte.“

Von der AZ-Redaktion