Was die Notfallseelsorge im Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen 2021 geleistet hat

Wittingen/Wolfsburg

Einsätze der evangelischen Notfallseelsorgenden im Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen waren nach dem ersten Corona-Jahr im Jahr 2021 wieder deutlich stärker gefragt. Das zeigt die Einsatzauswertung, wie die leitenden Notfallseelsorger Pastor Johannes Thormeier (Stadt und Region Wolfsburg) und Pastor Florian Herterich (Landkreis Gifhorn) berichten.

Pastor Johannes Thormeier Quelle: Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen

„In Krisensituationen ist nicht nur medizinische Hilfe vonnöten, Menschen brauchen dann auch psychologischen Beistand“, sagt Thormeier, Pastor der Lukas-Gemeinde in Wolfsburg. „Es gibt Zeitfenster, in denen bestimmte Weichen gestellt werden müssen, um posttraumatische Belastungsstörungen zu vermeiden.“ Die Notfallseelsorge erklärt der Theologe als eine Art Katalysator. Sie helfe dabei, sichere Orte zu schaffen und psychische Belastungen abzufangen.

Die Arbeit in der Notfallseelsorge hat sich verändert

Pastor Florian Herterich Quelle: Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen

„Überwiegend sind es Einsätze im häuslichen Umfeld, für die wir von der Gifhorner Einsatzleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienste angefordert werden“, sagt Herterich, der als Pastor in der Kirchengemeinde Zasenbeck-Radenbeck tätig ist. „Hier im ländlichen Raum sind es aber auch Verkehrsunfälle mit jüngeren wie älteren Opfern, nach denen wir die Betroffenen, ihre Angehörigen und nicht selten auch mit den Opfern befreundete Einsatzkräfte seelsorgerlich unterstützen.“

Die Arbeit der in der Notfallseelsorge tätigen Theologinnen und Theologen habe sich in den vergangenen Jahren verändert. „Früher gab es den Notfallpieper am Gürtel, heute arbeiten wir mit Smartphone und Notfall-App, weil in den ländlichen Regionen das Handynetz auch heute noch Funklöcher aufweist, Apps hingegen auch im WLAN funktionieren“, so Herterich.

Fortbildungen für die Seelsorger

Im kollegialen Austausch beraten sich die Pastorinnen und Pastoren gegenseitig, Fortbildungen für die Notfallseelsorge werden regelmäßig wahrgenommen. „Man kann lernen, mit vielen Notfallsituationen umzugehen und dabei für Opfer und Einsatzkräfte eine echte Hilfe zu sein“, erlebt Herterich in seiner Arbeit. „Uns freut sehr, dass die Notfallseelsorge bei den Feuerwehren hohes Ansehen genießt.“

Superintendent Christian Berndt Quelle: Jens Schulze

Im Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen wurde die Notfallseelsorge im Jahr 2021 insgesamt 94mal angefordert, 32 Notfallseelsorgende sind kirchenkreisweit im Einsatz. „Notfallseelsorge ist ein Dienst der Kirche in unserer Gesellschaft“, erläutert Christian Berndt, Superintendent im Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen. Der Theologe ist selbst erfahrener Notfallseelsorger. „Wir stehen Menschen in akuten Krisensituationen bei, unabhängig von deren Religionszugehörigkeit. Unsere Notfallhilfe ist selbstverständlich kostenlos.“

Die Leitstellen von Feuerwehren und Rettungskräften alarmieren die Notfallseelsorge

Der Einsatz der Notfallseelsorge ist zeitlich begrenzt und bezieht sich ausschließlich auf die akute Krisenintervention – eine „Erste Hilfe für die Seele“. Alarmiert wird die Notfallseelsorge in akuten Situationen ausschließlich von den Leitstellen der Feuerwehren und Rettungsdienste.

Von der AZ-Redaktion