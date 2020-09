Warum der SV Blau-Weiß Rühen seine Grillhütte zurückbauen muss

Brechtorf

Eine Grillhütte, die der Sportverein Blau-Weiß Rühen auf seinem Gelände errichtet hat, beschäftigte am Mittwochabend den Rühener Rat – er tagte im Sportheim in Brechtorf. Die neu errichtete Hütte ist zu groß geworden, der Verein hätte eine Baugenehmigung dafür benötigt. Das Hin und Her zwischen Verein und Gemeinde ist zuungunsten des Vereins ausgegangen.

Im vorigen Jahr hatte der SV Blau-Weiß mit dem Bau begonnen bis zu einem vom Bürgermeister Karl Urban verhängten Baustopp. Im August 2019 bekam der Verein dann – nach entsprechendem Antrag – die Zusage, er dürfe weiter bauen, wenn die Hütte vom Ausmaß her unter der genehmigungspflichtigen Größe bliebe. Das sei aber nicht eingehalten worden, wie die Gemeinde Anfang 2020 festgestellt habe, berichtete der stellvertretende Bürgermeister Hermann Jordan in der Sitzung. Deshalb sei der Verein dreimal schriftlich zum Rückbau aufgefordert worden, was er auch zunächst zugesagt habe. „Und dann hieß es Anfang Juli, der Verein werde die Hütte doch nicht zurückbauen, weil sie das Gelände aufwertet.“

Nun lag eine Empfehlung des Verwaltungsausschusses vor, der Rat möge beschließen, dass die Hütte zurückgebaut werden muss auf die ohne offizielle Baugenehmigung zulässige Größe – das ist ein umbauter Raum von 40 Kubikmetern. Das fanden einige Ratsmitglieder nicht gerecht, und in der Einwohnerfragestunde im Anschluss an die Sitzung wehrte sich auch SV-Vorsitzender Timo Schütte gegen dieses Vorgehen. Sabine Lalla ( CDU) erinnerte, dass auch der Eischotter Sportverein ein als Pumpenhaus genehmigtes Gebäude errichtet habe, in dem mittlerweile sogar ein Ausschank stattfinde. „Dann können wir jetzt nicht vom SV Blau-Weiß den Rückbau verlangen.“ Wilfried Sievers (Grüne) befürchtete, dass die Grillhütte der Gaststätte im Sportheim Kunden streitig mache, und erkundigte sich nach dem Brandschutz. „Dafür reichen bei dieser Größe Feuerlöscher“, erklärte Jordan. Zu dem Vergleich mit dem Brechtorfer Pumpenhaus merkte Karl-Peter Ludwig ( SPD) an, dass die Gemeinde nur das Pumpenhaus genehmigt habe, für die Vergrößerung liege der schwarze Peter eindeutig beim TSV Grün-Weiß.

Weitere Themen des Rühener Rats Der stellvertretende Bürgermeister Hermann Jordan berichtete dem Rat, dass der Ausbau der Schlesierstraße in Brechtorf Probleme bereitet. Zunächst ließ die Genehmigung zur Entsorgung der Straßendecke auf sich warten, und dann stellte sich heraus, dass der ausgekofferte Boden – anders als im Bodengutachten festgehalten – kein Sand, sondern schwebender Lehm ist. „Das bedeutet entweder ein tieferes Auskoffern und bis zu 25 000 Euro Mehrkosten, oder wir lassen ein Geogitter mit verminderter Tragfähigkeit einbauen“, so Jordan. Die Entscheidung sei auf Geogitter gefallen. Diese Verzögerung hat allerdings möglicherweise zur Folge, dass der Termin zur Fertigstellung nicht eingehalten werden kann und der Gemeinde deshalb bis zu 20 Prozent Fördermittel flöten gehen – die Straße wird im Zuge der Dorferneuerung ausgebaut. „Das bedeutet dann auch Mehrkosten für die Anlieger“, kündigte Jordan an. Als Gerd Fricke in der Einwohnerfragestunde nachhakte, wie hoch diese ausfallen könnten, wollte Jordan keine konkreten Zahlen nennen. „Wir haben eine Verlängerung der Förderfrist beantragt“, wollte er dieses Ergebnis ebenso wie die endgültigen Baukosten abwarten. Als neuer Ratsherr wurde Dirk Hinze verpflichtet, der Christdemokrat übernimmt den Sitz des verstorbenen Jürgen Pälecke. Der Eigentümer eines Grundstücks in der Straße Im Teichfelde in Eischott hat eine Genehmigung für die Abweichung vom Bebauungsplan beantragt, um auf seinem 938 Quadratmeter großen Gelände ein zweites Wohnhaus zu errichten. Der Rat stimmte mit großer Mehrheit zu. „Normalerweise sind wir nicht für solche Ausnahmegenehmigungen, aber hier wird die Siedlung verdichtet, statt anderswo neue Flächen zu versiegeln“, erklärte Karl-Peter Ludwig ( SPD). Dem Antrag auf Abweichung von der Traufhöhe im Baugebiet Koleitsche in Rühen gab der Rat dann auch nicht statt. Auf Nachfrage von Wilfried Sievers (Grüne) teilte Jordan mit, dass ein örtlicher Unternehmer Interesse an der Nutzung des alten Feuerwehrhauses in Brechtorf angemeldet hat – vorausgesetzt, der Rat stimmt dem bei seiner nächsten Sitzung zu.

Rühens Sportvereinsvorsitzender Timo Schütte wies darauf hin, dass der Verein mittlerweile eine nachträgliche Baugenehmigung beantragt habe. Dennoch fand Sabine Lallas Vorschlag, dem Verein wenigstens bis Ende des Jahres eine Frist zu gewähren, keine Zustimmung. Der Rat beschloss mit großer Mehrheit, dass der Verein die Hütte auf die genehmigungsfreien 40 Kubikmeter zurückbauen muss.

Das Rühener Sportheim ist zum 1. Oktober wieder verpachtet, die neuen Betreiber werden dann die Gaststätte wieder öffnen. Und für den Eischotter Faitschenkrug bleibt es laut Jordan beim Eröffnungstermin 10. September – obwohl es dort beim Um- und Anbau Probleme gegeben hatte, weil die Bodenplatte des Altbaus seinerzeit nicht ordnungsgemäß verlegt worden war.

Von Christina Rudert