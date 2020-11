Warum der Bergfelder Verein Katachel Geld für Gummistiefel sammelt

Bergfeld/Kunduz

Die Adventszeit steht vor der Tür, und damit auch die Zeit der Kälte, der Regengüsse, der matschigen Wege und Straßen und des Frierens. Wie in Europa kehrt auch in Afghanistan der Winter ein. Und im afghanischen Kunduz sind die meisten Straßen unbefestigt, die Kinder müssen weite Strecken durch Nässe und Matsch zur Schule gehen – oft genug in Badelatschen oder Sandalen, weil sich ihre Eltern keine Schuhe leisten können. Dann bekommen sie kalte nasse Füße und holen sich schnell Erkältungen oder sogar Blasenentzündungen.

Die Kinder fragen im Vereinsbüro in Kunduz nach Gummistiefeln und warmen Socken

Wie in den vergangenen Jahren kommen auch jetzt immer wieder Kinder ins Vereinsbüro zu Projektmitarbeiter Niaz Jan und fragen bei den Mitarbeitern nach, ob der Verein wohl wieder Gummistiefel und warme Socken an die bedürftigen Mädchen und Jungen verteilen wird. Davon hat Jan der Vereinsvorsitzenden Sybille Schnehage in Bergfeld berichtet. Und sie hofft jetzt darauf, dass möglichst viele die Winteraktion „warme Füße“ unterstützen.

„Manche der Kinder waren auch im vorigen Jahr schon da und haben nach den Stiefeln gefragt, denn meist sind sie mittlerweile aus ihren Stiefeln herausgewachsen und haben sie an ihre kleineren Geschwister weiter gereicht, während sie selber wieder mit dünnen Schuhen oder gar in Badelatschen oder barfuß unterwegs sind.“ Die Kinder freuen sich nicht nur wegen der warmen Füße, sondern auch wegen der bunten Farben über die Gummistiefel.

Der Bergfelder Verein hofft, dass vielen die warmen Füße der Kinder ein Herzensanliegen sind

Nun hofft der Verein Katachel um seine Vorsitzende mit Sitz in Bergfeld auch in diesem Jahr auf Weihnachtsspenden für warme Füße durch Menschen, welche ein Herz für die armen Mädchen und Jungen im afghanischen Kunduz haben. „Für nur 10 Euro kann man einem Kind das geben, was uns hier selbstverständlich ist, warme, trockene Füße“, sagt Schnehage.

Wer seinen Teil dazu beitragen möchte, dass die Kinder Stiefel für den Winter haben, kann unter dem Stichwort „warme Füße“ auf das Spendenkonto Katachel e.V. bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, IBAN DE24 2695 1311 0014 1600 06 spenden. Eine Spendenquittung wird ausgestellt.

Von der AZ-Redaktion