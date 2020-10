Warum Bromes Feuerwehr in Wesendorf übt

Brome/Wesendorf

Es ist schon ungewöhnlich, dass Einsatzkräfte der Bromer Freiwilligen Feuerwehr in Wesendorf an Schrottautos den realen Einsatz üben. Doch am Wochenende wurden in Wesendorf Fakten geschaffen, um die Einsatzkräfte sowohl in der Theorie als auch in der Praxis zu schulen.

Bei der Übung ging es um den Einsatz von Rettungsschere, Spreizer und Löschschaum

Es ging darum, verunfallte Personen aus einem Fahrzeug zu retten und dabei nicht nur schweres Gerät wie die Rettungsschere und den Spreizer, sondern auch Löschschaum und andere Werkzeuge einzusetzen. Im Rahmen einer direkten Absprache mit dem Auto- und Schrotthändler David Schüddemage aus Wesendorf und dem Zugführer der Feuerwehr Brome Klaus Friedrich wurden zwei Schrottautos für die Ausbildung auf einem Privatgrundstück in Wesendorf so aufgestellt, dass sie einer schweren Karambolage entsprachen. Zugführer Friedrich war dafür mit der 1. Gruppe der Feuerwehr Brome, bestehend aus zwölf Frauen und Männern, einem TLF, einem Rüstwagen (RW 4) sowie einem MTW in Wesendorf angerückt, um sechs Stunden lang an den beiden Schrottfahrzeugen, einem alten Ford Fokus sowie einem VW Polo, zu üben.

Übung in Wesendorf: Die Bromer Feuerwehr trainierte, verunglückte Personen aus Autos zu retten. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Friedrich bereitete seine Einsatzkräfte zunächst theoretisch auf den Einsatz vor, indem die Grundsätze der Absicherung an der Unfallstelle, eine genaue Lagefeststellung sowie das einsetzbare Gerät geprüft und zusammengestellt wurden, um den Einsatz durchführen zu können. Anschließend wurde an den simulierten Unfallfahrzeugen die Stabilisierung geübt, um die verunfallten Personen möglichst schnell und ohne weitere Komplikationen aus dem Auto zu befreien. Dabei wurden mehrere Szenarien durchgespielt, um die jeweils richtigen Maßnahmen herauszufordern.

Zugführer Klaus Friedrich zieht am Ende eine positive Bilanz der Ausbildungseinheit

Gegen 16 Uhr hieß es dann „Übungsende“. Eine kurze Auswertung des engagierten Zugführers ließ erkennen, wo es noch Ausbildungsmängel gibt und was die Mitglieder der 1. Gruppe für zukünftige Einsätze mit nach Hause nehmen. Das vorgegebene Ziel der Ausbildung sei erfüllt worden, betonte Zugführer Friedrich und zeigte sich mit dem Einsatzwillen und dem Können seiner Frauen und Männer zufrieden. Die beiden Schrottautos, die durch die Ausbildung in mehrere Teile zerlegt wurden, hatte Autohändler Schüddemage kostenlos zur Verfügung gestellt, wofür sich die Feuerwehr Brome herzlich bedankte.

Von Hans-Jürgen Ollech