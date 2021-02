Voitze

„Helpless but not hopeless“ lautet der Titel der multimedialen Mental-Health-Kampagne, die Robin Werner aus Voitze mit seiner Band „Letters Sent Home“ auf die Beine gestellt hat. Ziel ist mitzuhelfen, das Verständnis und die Akzeptanz für psychische Krankheiten in der Gesellschaft zu verbessern. Zentrales Element der Kampagne ist – neben einem Podcast – eine Festival-Tour durch Norddeutschland im Herbst, unter anderem mit Konzerten in Hannover, Braunschweig und – voraussichtlich – Wolfsburg.

Entstanden sei die Idee, weil die Sängerin der 2017 gegründeten, vierköpfigen Band, die ihre Musik selbst als „Dark Pop“ bezeichnet, an Depressionen litt, „die ihr Leben erschwerten“. Verschwunden seien diese bis heute nicht, „aber Emily hat gelernt, damit zu leben“, sagt der 23-jährige Student und Musiker aus Voitze, der maßgeblich verantwortlich zeichnet für das Projekt. Aktuell verfolgt er in Hannover den Studiengang Medien und Musik und arbeitet nebenher beim kreHtiv Netzwerk Hannover, einem Verein, der Kreativschaffende in der Region Hannover unterstützt.

„Ein sehr ambitioniertes Ziel“

It’s ok not to be ok: Die Kampagne wirbt für Akzeptanz. Quelle: Felix Albertin

Werner weiß, dass es ein „sehr ambitioniertes Ziel“ ist zu bewirken, dass eine Depression, Angststörung oder Panikattacken von der Öffentlichkeit als Krankheit wahrgenommen und akzeptiert wird, „wie andere Krankheiten auch“, wie ein Krebsleiden oder ein gebrochenen Arm. „Es ist ein Problem, dass damit nicht offen umgegangen wird.“ Es gebe in Deutschland pro Jahr 10 000 Suizide, die meisten als Folge psychischer Belastungen.

Grundlegend für die Mental-Health-Kampagne sei trotz allem die positive Ausrichtung, die schon im Titel „Hilflos, aber nicht hoffnungslos“ zum Ausdruck komme: „Es gibt Hilfe, psychische Störungen sind behandelbar.“ Allerdings würden weniger als zehn Prozent der Erkrankten ausreichend behandelt würden. Die Kampagne, an der rund 30 Leute mitarbeiten, wird vom niedersächsischen Kultusministerium in diesem Jahr als „innovatives Kulturprojekt von Soloselbständigen in Corona-Zeiten“ mit 27 000 Euro gefördert.

Festival-Auftritte vom 1. Oktober bis 19. November

Bei dem Festival, das am 1. Oktober in Hannover startet und am 19. November in Osnabrück endet, tritt in Locations für bis zu 500 Besuchern Letters Sent Home auf und jeweils eine lokale Band – trotz allen Anspruchs handele es sich um „Unterhaltung“, bei der mit der Musik „Geschichten erzählt werden“. Im Rahmenprogramm gibt es Videoprojektionen zum Thema, ein vom Team produzierter Kurzfilm wird gezeigt und die von der Robert-Enke-Stiftung projektierte VR-Brille „Impression Depression“ soll es ermöglichen, einen Eindruck von der Krankheit zu bekommen.

Bandmitglieder kommen aus der Region

Die Band, die auch zum Set-Up des von Werner 2019 in Voitze organisierten Fill-the-Void-Festivals zählte, deren Mitglieder aus der Region kommen und gemeinsam in Vorsfelde zur Schule gegangen sind, hofft, dass es auch einen Festival-Gig in Wolfsburg geben wird – aber noch steht die Location nicht. Falls Corona nicht wieder einen fetten Strich durch alle Rechnungen macht, wird die Festival-Kampagne aber definitiv am Freitag, 15. Oktober, im Jugendzentrum B58 Station machen – und auch dort den Sinnspruch propagieren „It’s ok to be not ok“.

Von Jörg Rohlfs