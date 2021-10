Voitze

Der alte Dorfteich besteht nur noch aus einer Pfütze im Schlamm. Die darin ausharrenden Fische haben Birgit und Peter Berg bei einer kurzerhand anberaumten Rettungsaktion noch herausgeholt: „Aber es muss was passieren.“ Deshalb soll auch mit dem Förderprogramm Dorfregion das Gewässer samt Umfeld wieder zu dem gemacht werden, was es einmal war: ein beliebter Treff- und Anlaufpunkt fürs Dorf.

„Der Wasserstand im Teich war in den vergangenen Jahren schon erheblich abgesackt, aber es war nicht bedrohlich“, berichtet Birgit Berg. In diesem Jahr ist das ausschließlich durch Grundwasser und Regen gespeiste Gewässer kaum noch als solches zu bezeichnen: „Es waren vielleicht noch zehn Zentimeter Wasser in einer Ecke, in dem die Fische herum zappelten.“

Schlammschicht ist fast einen Meter dick

Das wollte das Ehepaar Berg nicht länger mit ansehen. Peter Berg ist Mitarbeiter der Gemeinde Tülau, konnte also auf die VW Pritsche mit Wassertank zurück greifen. Mit Wathose und großem Kescher bewaffnet stiefelte er in den „fast einen Meter tiefen Schlamm“. Die gekescherten Brassen übergab er an seine Frau, die diese in einem Eimer zur Pritsche schleppte, die „total verschlammten Tiere“ abwusch und in eine Zinkwanne mit frischem Wasser setzte.

„Wir konnten leider nicht mehr alle Fische retten“, so Birgit Berg, die im Team Dorfentwicklung aktiv ist und dem neuen Gemeinderat angehören wird. Rund 50 der hohen, schmalen Karpfenfische wurden jedoch „in ein anderes Biotopgewässer“ im Gemeindegebiet, in dem noch Wasser steht, umgesiedelt. Die Brassen haben’s also erstmal wieder gut, jetzt ist der Teich dran: „Das wird angegangen.“

Dorfteich ist im Entwicklungsprogramm aufgelistet

Was Birgit Berg so zuversichtlich stimmt, ist die Aufnahme der Gemeinde in das Förderprogramm Dorfregion des Landes Niedersachsen. Und: In dem für die Bewerbung dafür nötigen, von einem Planungsbüro erstellten Dorfentwicklungsplan für die Gemeinde Tülau sind die „Handlungsfelder und planerischen Ansätze“, die zuvor von interessierten Bürgern unter Federführung von Bürgermeister Martin Zenk erarbeitet wurden, ist auch der Dorfteich in Voitze aufgelistet.

„Zentralere Möglichkeiten wurden geschaffen“

„Es ist nach wie vor eine Wasserstelle“, konstatiert Birgit Berg den Ist-Zustand. Viel mehr ist aber auch nicht. Die Uferbereiche und das große, gemeindeeigene Gelände an der Teichstraße hat sich die Natur in Form von „unreglementiertem Gehölzbewuchs“ zurück geholt, wie es im Entwicklungsplan heißt, und die öffentliche Grillstelle geriet in Vergessenheit: „Auch weil andere, zentralere Möglichkeiten im Ort geschaffen wurden und sich die Aktivitäten verlagert haben“, so Berg.

Für Kindergarten, Grundschule und „touristische Interessen“

Angeregt wird im Plan zur Wiederbelebung die Anlage eines kulturellen Lehrpfads „als Teil eines übergeordneten Themenpfades“ – für die Nutzung durch Kindergarten und Grundschule, aber auch für „touristische Interessen“. Birgit Berg würde einen Naturlehrpfad bevorzugen und den Dorfteich nicht mehr für Fische, sondern eher als Biotop für Amphibien aufhübschen. Mit Blick auf die bereits erhebliche Tiefe des Teichs und wäre ihrer Ansicht nach „eine kleinere Wasserfläche realistisch“.

Zur Galerie Nach der Rettung der letzten Fische ist jetzt das Gewässer selbst an der Reihe.

„Erste Maßnahmen auf jeden Fall im nächsten Jahr“

Die Ufer müssten zum Teil frei geschnitten und in jedem Fall abgeflacht werden. Neue Sitzgelegenheiten brauche es auch, um die Attraktivität des Dorfteichs als Verweil- und Treffpunkt wieder aufzuwerten. Obwohl „noch nicht alles in trockenen Tüchern ist“, was die Umsetzung der Dorfregion-Pläne betreffe, sollten „erste Maßnahmen auf jeden Fall im nächsten Jahr erfolgen“, meint Birgit Berg.

Von Jörg Rohlfs