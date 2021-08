Voitze

Zum zweiten Mal nach 2019 steigt in Voitze am kommenden Wochenende mit dem Fill The Void Festival das „bunteste Festival Niedersachsens“ – und eines von wenigen Festivals in Deutschland überhaupt. Am Freitag, 27., und Samstag, 28. August, kann auf dem Gelände an der Hagenstraße jeweils von 18 bis 2 Uhr zu der Musik von 13 Bands gefeiert und getanzt werden. Die AZ verlost dazu zwei mal zwei Bundletickets für beide Abende.

„Fill the void“, die kulturelle Leere füllen, unter diesem Motto steht auch in diesem Jahr das Festival. Das ehrenamtliche Organisationsteam legt nach eigenen Wort großen Wert auf Gesundheit und Sicherheit der Besuchenden: „Wir möchten die Besucherströme entzerren und verlängern das Festival deshalb auf zwei Tage. Eine Absage kam nicht in Frage”, sagt der Initiator Robin Werner. Sollten sich die Corona-Regeln nicht verändern, werde die Veranstaltung mit 500 Personen pro Tag stattfinden.

Von Rock und Hip Hop bis zu Popmusik

Das bunte musikalische Programm reicht von Rock über Hip Hop bis zu Popmusik. „Toleranz und Vielfalt sind für das gesamte Organisationsteam von großer Bedeutung – das merkt man auch an der Programmgestaltung“, meint Werner. „Es konnten viel versprechende überregionale Acts gewonnen werden.“ Unter anderem Nina Chuba aus Berlin, der Rapper Pink Conny, der aufstrebende Magdeburger Baba Blakes, das Internetkollektiv Das Neu oder Bands wie City Kids Feel The Beat, Letters Sent Home oder The Deadnotes.

Je nach Infektionsverlauf ist die Gestaltung des Festivals noch offen: Bei gutem Verlauf kann das Festival stehend und ohne große Einschränkungen stattfinden, bei steigenden Inzidenzwerten in der Woche vor dem Festival wird auf eine „Boxen-Variante“ zurückgegriffen. In abgesteckten Bereichen darf dann in kleineren Gruppen ausgiebig getanzt und gefeiert werden. Pflicht ist in jedem Fall der Nachweis über die vollständige Impfung, Genesung oder ein negatives Testergebnis.

Rahmenprogramm mit Gewinnspielen und Comedy

Musik und Spaß: Bei der Premiere von "Fill the Void" 2019 feierten 350 Besucher. Quelle: Peter Zur Archiv

Beim Festival kommt ein kontakt- und bargeldloses Zahlungssystem mit Chip zum Einsatz, es gibt eine Festival-App, Getränke-Lieferungen an den Platz, Gewinnspiele, ein eigenes Fill-The-Void-Festivalbändchen und ein Rahmenprogramm mit Comedy, Singer-Songwriter(innen) und anderem mehr. Tickets fürs Festival gibt es für 20 Euro plus Gebühren für einen Tag (Bundleticket für zwei Tage 30 Euro) exklusiv in dem nachhaltigen Online-Ticketshop ticketree (www.ticketree.de). Durch den Ticketverkauf wird die Wiederaufforstung regionaler Wälder in Niedersachsen unterstützt. Weitere Informationen zum Festival gibt es unter www.fillthevoid.de.

AZ verlost zwei mal zwei Karten für das Festival

Und so gibt’s die zweimal zwei Bundletickets zu gewinnen: Einfach am Dienstag, 24. August, zwischen 8 und 18 Uhr unter der kostenpflichtigen Telefonnummer (0137) 98 80 87 008 anrufen und auf dem Anrufbeantworter klar und deutlich den Namen und eine Telefonnummer hinterlassen, unter der die Glücksfee den Gewinner oder die Gewinnerin am Mittwoch, 25. August, auch persönlich erreicht. Die Tickets werden am Eingang zum Festival hinterlegt.

Von der AZ-Redaktion