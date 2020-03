Der geklaute Traktor ist wieder da

Voitze

Der am vergangenen Wochenende im Tülauer Ortsteil Voitze entwendete Traktor ist wieder aufgetaucht, und das nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt, wie die Polizei mitteilt. Ein Spaziergänger entdeckte den Fendt 718 Vario am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in einem Waldgebiet zwischen Radenbeck und Wiswedel und verständigte die Polizei. Die Beamten übergaben den Traktor nach durchgeführter Spurensicherung an den rechtmäßigen Eigentümer. Unbekannte Diebe waren am Wochenende in die Gerätehalle eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Salzwedeler Straße eingedrungen und hatten dort den Trecker im Wert von 70 000 Euro entwendet. Um sachdienliche Hinweise zu den Tätern bittet nach wie vor die Polizei in Gifhorn, Telefon (0 53 71) 98 00.

Von der AZ-Redaktion