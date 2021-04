Brome

Aus dem Bürgerbegehren wird vorerst nichts: Der Verwaltungsausschuss des Fleckens Brome hat einen Antrag des Fördervereins Ohretalbahn, den der Bromer Frank-Markus Warnecke eingereicht hatte, abgelehnt. Der Fleckenrat hatte im vergangenen Jahr beschlossen, die Flächen der ehemaligen OHE-Trasse an die Anrainer zu verkaufen. Dieser Beschluss sollte mit dem Bürgerbegehren rückgängig gemacht werden.

Bürgermeister Gerhard Borchert hat den Antrag juristisch und von der Kommunalaufsicht prüfen lassen. Demnach sei dieser „unzulässig formuliert“ gewesen, weil die gestellte Frage zwei Aspekte miteinander verknüpfe. Doch zunächst einmal zum formalen Ablauf: Nach Zulassung des Bürgerbegehrens hätte der Antragsteller innerhalb von sechs Monaten genügend Unterschriften von Befürwortern eines Bürgerentscheids sammeln müssen. Und dort wäre folgende Frage gestellt worden: „Sind Sie dafür, dass unter Aufhebung des Ratsbeschlusses vom 28. Oktober 2020 die ehemalige OHE-Trasse im Gemeindegebiet des Fleckens Brome im Eigentum des Fleckens Brome verbleibt und einer touristischen Nachnutzung am Beispiel einer Draisinenbahn zugeführt wird?“

Der Verwaltungsausschuss hat mit knapper Mehrheit für die Ablehnung des Antrags gestimmt

Doch weil die Frage den Verkauf der Flächen mit der touristischen Nachnutzung verknüpft, ist sie nach Meinung der Experten nicht eindeutig mit Ja oder Nein zu beantworten und deshalb nicht zulässig. Laut Bürgermeister Borchert hat der Verwaltungsausschuss mit knapper Mehrheit von drei zu zwei Stimmen dafür gestimmt, den Antrag auf das Bürgerbegehren abzulehnen.

Antragsteller Frank-Markus Warnecke gibt aber noch nicht auf. Bereits am 13. April, also einen Tag vor der Sitzung des Verwaltungsausschusses, habe er einen neuen Antrag mit einer neuen Frage eingereicht. Diese ziele nun nur noch darauf ab, dass die Grundstücke im Eigentum der Gemeinde bleiben sollen. „Die Sache ist noch nicht durch“, sagt Warnecke. Jetzt sei der Antrag korrekt formuliert und das Bürgerbegehren müsse deshalb zugelassen werden. Da der Antrag laut Gesetz „zeitnah“ von der Politik behandelt werden müsse, geht Warnecke davon aus, dass der ursprüngliche Zeitplan noch zu halten ist: Der Bürgerentscheid soll zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September durchgeführt werden.

Von Christian Albroscheit