Samtgemeinde Brome

Die Freude war groß, als Claudia Kayser von der United Kids Foundations eine Spende von 50 Laptops an Bromes Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann überreichte. Diese Laptops sollen Schülerinnen und Schüler beim Homeschooling unterstützen.

Die Corona-Pandemie mit den daraus resultierenden Schulschließungen und der Umstellung auf Homeschooling führt zu bisher ungekannten Problematiken und verschlechtert bei vielen Schülerinnen und Schülern die Bildungschancen. Lehrkräfte haben schon zu Beginn auf Schwierigkeiten durch fehlende Computer hingewiesen.

Es geht um die technische Ausstattung für das Distanzlernen

Das will die Volksbank BraWo Stiftung nicht hinnehmen und unterstützt auf Initiative ihres Stifters – der Volksbank BraWo – und in Kooperation mit der Stiftung RTL mit einer Sachspende von insgesamt 650 Laptops das Homeschooling in der Region. Sie will damit den Kindern helfen, die Zuhause bisher keine ausreichende technische Ausstattung für das Distanzlernen haben.

Manuela Peckmann weiß: Kinder leiden besonders unter den fehlenden Kontakten und vermissen den Unterricht. Manchen Kindern fehlen noch dazu geeignete Geräte, um gut am Distanzunterricht teilzuhaben und sich zumindest mal in einer Videokonferenz zu sehen. „Prima, dass es nun dank der großzügigen Spende mehr Leihgeräte gibt, die diesen Kindern helfen, dabei zu bleiben.“

Die Laptops sind mit dem Betriebssystem MS Schullizenz ausgestattet

Im Bromer Rathaus wurden die Geräte von der stellvertretenden Fachbereichsleitung Zentrales und Jugend Tina Dreier-Jördens freudig entgegengenommen und inspiziert. Die Laptops haben einen 15-Zoll-Bildschirm und sind mit dem Betriebssystem MS Schullizenz ausgestattet. Die Schülerinnen und Schüler können sich damit für die kostenfreie Nutzung von Office 365 Education mit Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Microsoft Teams sowie weiteren Klassenzimmer-Tools registrieren.

Flugs waren die Laptops für die Weitergabe an die Schulen zur Ausleihe an die Schülerinnen und Schüler vorbereitet und ausgeliefert. Alle Schulen in der Samtgemeinde profitieren von der Spende. Die Hauptschule erhielt zwei Geräte, die Realschule 13, die Grundschule Rühen fünf, die Grundschule Parsau zwölf, die Grundschule Brome 13, die Grundschule Voitze zwei und die Grundschule Ehra-Lessien drei.

Von der AZ-Redaktion