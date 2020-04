Auto landet im Graben: Fahrerin verletzt

Tülau/Bergfeld

Das hätte böse enden können: Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine Autofahrerin am Samstagabend gegen 21.45 Uhr von der Kreisstraße zwischen Tülau und Bergfeld ab. Ihr Kleinwagen landete wenigstens nur im Graben und nicht an einem Baum. Die verletzte Frau kam vorsorglich ins Krankenhaus.

„Gerade an der Stelle sind keine Bäume“, sagt Tülaus Ortsbrandmeister Horst Leyer, der mit 40 Einsatzkräften aus Tülau, Parsau und Brome vor Ort war. „Sie hat Glück gehabt.“ Eingeklemmt war die Fahrerin in ihrem Citroën Saxo nicht, allerdings lag dieser so unglücklich auf der Seite im Graben, dass sie nicht aus eigener Kraft heraus kam. Neben der Rettung aus dem Wrack übernahm die Feuerwehr auch Absperrmaßnahmen.

Von Dirk Reitmeister