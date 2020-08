Voitze

Schon wieder ein Baumunfall im Kreis Gifhorn: Diesmal gab es auf der B 248 zwischen Voitze und Ehra zwei Verletzte, als ein Kleintransporter mit Anhänger von der Fahrbahn abkam.

Ein 54-jähriger Gifhorner war am Dienstag gegen 17.55 Uhr in Begleitung eines 37-jährigen Wendeburgers auf dem Weg in Richtung Westen, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gespann verlor und von der Fahrbahn abkam, so Polizeisprecher Christoph Nowak. Der Kleintransporter, der ein Auto auf einem Anhänger transportierte, prallte gegen einen Baum. Beide Insassen wurden so verletzt, dass sie ins Städtische Klinikum nach Wolfsburg gebracht werden mussten.

Von Dirk Reitmeister