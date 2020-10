Rühen

Ein 34-jähriger Angeklagter steht wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in Braunschweig vor dem Landgericht: Ihm wird vorgeworfen, zwischen November 2015 und November 2017 insgesamt zehnmal in Rühen und Wolfsburg Marihuana und Amphetamine zum Weiterverkauf an minderjährige Personen abgegeben zu haben. Der Mann hatte an fünf Tagen einer Person, die gesondert verfolgt wird, jeweils fünf Tüten zu einem Gramm Marihuana gegeben, damit diese die Drogen gewinnbringend weiter verkauft. An vier weiteren Tagen habe der Angeklagte viermal zwei Gramm Marihuana an eine andere, nicht volljährige, männliche Person abgegeben zur Weiterveräußerung an Endkonsumenten. Außerdem habe er dieser Person im November 2017 sieben Gramm Amphetamine – ebenfalls zum Weiterverkauf – gegeben. Der junge Mann hat sich allerdings nicht darauf eingelassen und die Drogen entsorgt. Als der Angeklagte ihn später aufforderte, ihm 170 Euro zu geben, habe der junge Mann berichtet, dass er die Amphetamine entsorgt habe. Daraufhin soll der Angeklagte ihn mit einem Klappmesser bedroht und ihm angedroht haben: „Irgendwann ramme ich es dir in den Hals.“ Am Dienstag, 10. November, beginnt vor dem Landgericht der Prozess gegen den 34-Jährigen, eine Woche später soll das Urteil gesprochen werden.

Von der AZ-Redaktion