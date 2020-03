Parsau: So helfen Drittklässler Fledermäusen

Parsau

Die sich wandelnde Umwelt bereitet auch den Fledermäusen zunehmend Probleme. Jetzt setzten die Drittklässler der Grundschule Parsau ein Zeichen. Gemeinsam mit Mitgliedern des Vereins Naturschutz Bromer Land (NBL) bauten sie Holzkästen, die den Tieren zukünftig als Unterkunft dienen.

Umwelt im Wandel

Immer weniger Insekten, immer mehr versiegelte Flächen, immer häufiger Pflanzenschutzmittel-Einsatz: Die fliegende Beutetier haben es auch in Deutschland nicht einfach und kämpfen um das Überleben. Mitglieder vom Verein Naturschutz Bromer Land (NBL) setzten darum ein Zeichen und waren wieder einmal zu Gast in der Umweltschule in Parsau. Mit 22 Kindern der Klasse 3 a/b wurde das Thema Fledermäuse behandelt.

Kästen waren renovierungsbedürftig

Bereits 2011 wurde eine ähnliche Aktion mit Viertklässlern der Parsauer Schule auf die Beine gestellt: Auch damals wurden Fledermauskästen gebaut, die unter anderem auch in Bäumen auf dem Schulgelände aufgehängt worden sind. „Diese Kästen waren renovierungsbedürftig. Zwei der Sommerquartiere haben die Drittklässler in einen intakten Zustand versetzt, aus sechs weiteren Bausätze entstanden neue Fledermauskästen,“ so NBL-Vorsitzender Wilfried Sievers.

Holzkästen für Fledermäuse: Die NBL-Mitglieder halfen den kleinen Drittklässlern beim Bau der Unterkünfte. Quelle: Rolf-Peter Zur

Wissenswertes präsentiert

Bevor die Bastelaktion begann, stimmte Sievers die Kinder in einem Lichtbildervortrag auf das Thema ein und präsentierte viel Wissenswertes aus dem Leben der fliegenden Säuger: von der Geburt, über die Wochenstube bis hin zum Winterschlaf. Auch über die Sommer- und Winterquartiere der Fledermäuse wurde informiert. „Früher fanden die geheimnisvollen Nachttiere reichlich Siedlungsmöglichkeit in Scheunen der Bauernhöfe“, so Sievers. Heute würde nach energetischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten gebaut – mit glatten Flächen, ohne Fugen, Risse und Kanten. Fledermäuse fänden so kaum noch Unterschlupf.

Rückgang der Fledermaus-Population

Die Drittklässler erfuhren ferner, dass Fledermäuse zu einer sehr alten Säugetiergruppe gehören und bereits vor 50 Millionen Jahren auf der ganzen Welt gelebt haben. Von den heute weltweit 950 Fledermausarten sind 24 Arten in Deutschland beheimatet. Der Rückgang der Fledermaus-Population hat auch mit dem geringen Nachwuchs zu tun: Fledermausweibchen gebären nämlich nur einmal im Jahr und bekommen dabei nur ein bis zwei Jungtiere. „Die Geburtenrate ist also extrem gering“, so Sievers. Der Bau der Holzkästen sei ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der kleinen Nachtjäger: Von den in Deutschland vorkommenden Arten seien inzwischen vier Arten vom Aussterben bedroht.

Abschluss-Quiz

Parallel zur Bastel- und Bau-Aktion gab’s auch in Quiz, bei dem die Kinder ihr erlerntes Fledermaus-Wissen unter Beweis stellten. Von Schulleiterin Laura Kirchner gab’s abschließend ein dickes Dankeschön für die engagierten NBL-Mitglieder und die kleinen Natur- und Umweltschützer aus der dritten Jahrgangsstufe.

Von Rolf-Peter Zur