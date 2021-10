Übung in Ehra-Lessien: Wie moderne Fahrzeugtechnik die Feuerwehr fordert

Ehra-Lessien

Autos brennen immer mal wieder. Wenn aber ein Fahrzeug mit Hybrid-Motor oder Elektroantrieb in Flammen steht, dann stehen oftmals die Helfer aus den Freiwilligen Feuerwehren vor neuen Herausforderungen. Dann nämlich, wenn ein E-Auto nach den Löschversuchen mit 1000 Liter Wasser unbeeindruckt weiterbrennt. Grund genug für Ortsbrandmeister Dirk Lindenblatt und sein Ausbilderteam bei der Freiwilligen Feuerwehr Ehra-Lessien, zu einer besonderen zweitägigen Schulung zu bitten.

In der Theorie ging es hier unter anderem um die Brandbekämpfung bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen, in einem zweiten praktischen Teil dann allerdings auch um den Einsatz modernster hydraulischer Bergungsmittel wie Spreizer, Schere und Rettungszylinder. Ortsbrandmeister Lindenblatt und Ausbildungsleiter Tobias Terbrüggen waren anschließend voll des Lobes über die 20 Aktiven nebst einer Feuerwehrfrau, die an den beiden Tagen neun Stunden in Theorie und Praxis im Einsatz waren. „Und diverse weitere der insgesamt 43 Aktiven unserer Wehr haben keineswegs auf der faulen Haut gelegen“, so Terbrüggen. Sie seien zum Teil in anderen Fortbildungsmaßnahmen auswärtig präsent gewesen.

Die Feuerwehr Ehra-Lessien ist im Alltag besonders gefordert

„Die Stützpunktwehr Ehra-Lessien nimmt im Bereich der Samtgemeinde Brome eine besondere Position ein“, betonte Ortsbrandmeister Dirk Lindenblatt. Er verwies auf das immense Verkehrsaufkommen auf der Ortsdurchfahrt (B 248), vor allem aber auf hochmoderne Fahrzeuge, die hier in unmittelbarer Nachbarschaft des VW-Prüfgeländes unterwegs seien. ID.4 und GTE-Hybridfahrzeuge gehörten mittlerweile zum alltäglichen Bild, da könne gern mal etwas passieren. Und deshalb war es wichtig, dass stellvertretender Bürgermeister und förderndes Mitglied Axel Jordan bei seinem Volkswagen ID.4 Türen und Motorhaube öffnete, Mitglieder stellten zudem einen Golf GTE, ein T-Roc-Cabrio und ein auf Gas nachgerüstetes Fahrzeug als Anschauungsobjekte auf dem Hof des Feuerwehrfreundes und Fuhrunternehmers Wilbert Müller vor.

Direkt am Objekt konnten die Kursteilnehmer hier erfahren, dass ein Elektroauto selbst noch unter Wasser weiterbrennt. Axel Jordan, beruflich bei Volkswagen in der Entwicklung der Fahrzeugsicherheit tätig, gab wichtige Hinweise, welche Kontakte unterbrochen und wie der Batteriebrand bekämpft werden könne. Da staunten selbst altgediente Feuerwehrmänner und Ausbilder. Jens Groenefeld (54), seit 38 Jahren aktiv: „Man muss schon wissen, wo man im Notfall die entscheidenden Stecker ziehen muss.“

Die Zusammenarbeit mit der Werksfeuerwehr funktioniert

Er sieht jedoch Probleme darin, dass die Fahrzeugentwicklung schneller voranschreitet als die Feuerwehrtechnik. Feuerwehrfrau Ines Jacobi allerdings betonte in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit zwischen der Werksfeuerwehr des Prüfgeländes und der Feuerwehr Ehra-Lessien. „Die Volkswagen-Experten sind immer gern bereit, uns mit Rat und Tat zur Seite zu stehen“, sagte Jacobi.

Im zweiten Ausbildungsabschnitt dann ging es wesentlich handfester zur Sache. Zwei Unfallszenarien waren in der großen Müller-Halle aufgebaut. Mit hydraulischer Rettungsschere und Spreizer wurde ein alter Jetta förmlich in seine Einzelteile zerlegt, um die verletzte Person – einen Dummy – retten zu können. Auf der Seite lag ein Polo, der mit hydraulischen Stäben abgestützt wurde. Alles klappte. Ausbilder Groenefeld hatte lediglich eines zu bemängeln: „Männer, sprecht mehr miteinander.“

Zum Abschluss gab es Lob für die Feuerwehrleute

Fast nichts zu kritisieren hatten Ortsbrandmeister Dirk Lindenblatt und Ausbildungsleiter Tobias Terbrüggen in der abschließenden Manöverkritik. „Die Aktiven haben überlegt und besonnen gearbeitet“, so Lindenblatt. Und das sei nicht nur in den Übungen, sondern stets auch in den realen Einsätzen so zu spüren. „Es ist eben eine gute Truppe.“

Von Burkhard Heuer