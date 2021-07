Ehra-Lessien

„Jetzt haben die Arbeiten wirklich begonnen“, berichtet Bürgermeister Jörg Böse zum Baufortschritt bei der Sanierung der Turnhalle in Ehra. Augenfällig wird dieser Umstand beim Betreten der Halle nicht nur durch fahrbare Gerüste, Folien an den Wänden und Platten auf dem Boden: Die fehlende Decke gibt den Blick frei auf das Tragwerk des alten Hallendachs.

Was da jetzt fehlt, waren Akustikplatten, bestehend aus verklebten, groben Holzspänen wie bei MFD-Platten, allerdings versehen mit langen, kreisrunden Hohlräumen, die den Schall schlucken sollten. Eigentlich hätten diese Platten weitere Verwendung finden sollen: „Sie sind zwar 50 Jahre alt, waren aber sauber und intakt, und die Architektin befand, sie wären sicher und gut“, sagt Böse. Deshalb sollten die Platten später schallschluckend an den Wänden der Halle angebracht werden. Auch, um „etwas von der alten Halle“ in der neuen wieder zu finden.

Alternativen bleiben „innerhalb des Budgets“

„Aber das war nur die hehre Planung“, erklärt der Bürgermeister. „Sie waren so gut ans Gebälk getackert, dass wir sie nicht heile heraus bekommen haben.“ Alles kein Problem, jetzt werden Alternativen für die Verkleidung der Wände geprüft. Finanziell würden die auf jeden Fall „innerhalb des Budgets bleiben“, so viel weiß man schon.

Dank der Einblicke in den Dachstuhl könnten nun auch dort Laien mit ausreichender Sehkraft erkennen, dass die Entscheidung, das Dach zu erneuern, „richtig und notwendig war“ – einige Träger seien gebrochen. Sichtbar gewesen seien die Probleme mit dem Hallendach allerdings auch schon vorher: „Im hinteren Bereich am Nordende waren deutliche Ausbeulungen erkennbar“, erinnert Jörg Böse.

Oben ein Netz und untenrum Folien

Anstelle der Akustikplatten hängt jetzt ein grobmaschiges Sicherungsnetz an den Dachbalken. Der Schwingboden wurde mit Faserplatten ausgelegt, um Beschädigungen zu vermeiden. Darunter liegt eine dicke Folie, die zusätzlich vor Nässe schützen soll, für den Fall, dass es in der Zeit zwischen dem Rückbau des alten und der Installation des neuen Daches etwa regnen sollte. Auch die Wände und Türen ringsum werden durch Folie geschützt.

Längliche Öffnungen für die Abluft

Schon rausgerissen wurden die Fenster auf der Westseite. Maurer haben die entstandenen Löcher in dieser Woche mit Hohlziegeln verklebt. Gelassen haben sie nur niedrige, längliche Öffnungen, durch die dereinst das Belüftungssystem, das durchs Dach Frischluft zieht, die Abluft aus der Halle befördert. Entfernt wurden die Westseiten-Fenster aber in erster Linie, weil die neue Beleuchtung in der Halle „wesentlich besser sein wird und die Blendwirkung durch die Sonne enfällt“, so Böse. Wichtig sei dies besonders für Turniere der Tischtennissparte des TuS. Auch wären wegen der Belüftungsanlage die Fenster nicht mehr zu öffnen gewesen.

Sandwichplatten liegen schon auf dem Bolzplatz

Auf dem Bolzplatz vor der Halle liegen auch schon die „Sandwichplatten“ fürs Dach: rot lackiertes Trapezblech mit angeschäumter, etwa 15 Zentimeter dicker Dämmung. Abgebrochen werden soll das Dach aus Holz und Bitumenbahnen samt Stuhl laut Bauzeitenplan in zwei Wochen. „Im Anschluss kommen gleich die Zimmerleute und richten das neue Dach“, kündigt der Bürgermeister an.

Alle Arbeiten „bis Dezember“ erledigt

Er geht davon aus, dass alle Arbeiten – Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Maler, Tischler und Trockenbauer – inklusive der partiellen Erneuerung des Hallenbodens „bis Dezember“ erledigt sind und die Halle dann wieder eröffnet werden kann.

