Trecker-Pulling-Team spendet 1000 Euro

Tülau

Der erste Trecker-Pulling-Wettbewerb, ausgerichtet im August vom Pulling-Team-Tülau, war ein Mega-Event mit 1500 Zuschauern – jetzt kam auch bei der Grundschule und gab’s Spenden von jeweils 500 Euro für beide Einrichtungen.

„Die Spendensumme ist das Ergebnis von Überschüssen aus der Veranstaltung, an der wir uns nicht bereichern wollten, zumal diese auch im Wesentlichem dank der Unterstützung aus dem Dorf sowie von Sponsoren so erfolgreich war“, erklärte Teamsprecher Nico Taeger bei der Übergabe von Symbolschecks an die Schulfördervereins-Vorsitzende Jasmin Hornig und Kita-Mitarbeiterin Phyllis Hornig.

Sie bedankten sich, konnten aber noch keinen konkreten Verwendungszweck für das Geld nennen. Dieser würde in Absprache mit den Leitungen gefunden – sinnvoll sei indes sicherlich die weitere Verschönerung des Außengeländes. „Das ist schon ein tolle Sache“, schloss sich auch Bürgermeister Martin Zenk dem Dank an das Pulling-Team an – und sagte Unterstützung seitens der Gemeinde bei dem ins Auge gefassten zweiten Auflage des Wettbewerbs in 2020 zu.

Von Peter Zur