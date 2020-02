Größter Posten im Etat sind barrierefreie Bushaltestellen

Tülau

Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung sind die damit verbundenen notwendigen Investitionen derzeit offensichtlich auch in der Gemeinde Tülau ohne öffentliche Fördermaßnahmen kaum zu stemmen. Das wurde bei der jüngsten Ratssitzung im Schützenheim Voitze deutlich, in der zum einen der Haushaltsplan 2020 und zum anderen die vom Planer Volker Warnecke aus Braunschweig vorgestellten Planungen für die neuen Baugebiete in Tülau und Voitze in den Mittelpunkt rückten.

Tülau braucht Fördermittel

„Ohne öffentliche Fördermaßnahmen können notwendige Investitionen kaum noch gestemmt werden, zumal allein schon 75 Prozent des Haushaltes für laufende Kosten sowie die Kreis- und Samtgemeindeumlage aufgebracht werden müssen“, machte Bürgermeister Martin Zenk mit Blick auf den Haushaltsplan deutlich. Dieser weist für die im Jahr 2020 vorgesehenen Investitionen 572 000 Euro aus, denen – überwiegend dank öffentlicher Fördermittel – Einnahmen von 480 000 Euro gegenüberstehen, und zwar im Wesentlichen für den barrierefreien Umbau der sechs Bushaltestellen in Tülau.

Größere Investitionen

Zu den weiteren größeren Investitionen zählt die bereits im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes ins Auge gefasste Umgestaltung des Kirchenumfeldes sowie die Neugestaltung von Spielplätzen. In diesem Zusammenhang brachte Zenk die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Gemeinde nach einem erneuten Antrag ins Förderprogramm Dorfregion aufgenommen wird. Mit Blick auf die Einnahmen von 1,86 Millionen Euro und Ausgaben von 1,93 Millionen Euro weist der Gesamtfinanzhaushalt ein Defizit aus, das allerdings aus den Rücklagen gedeckt werden könne, wie Bürgermeister Zenk wissen ließ.

Nachfrage nach Bauland

Erfreulich aus Sicht der Ratsrunde gestaltet sich die weitere Ausweisung von Bauland, die nicht zuletzt der großen Nachfrage geschuldet ist. Die Bauleitplanungen dafür sind bereits eingeleitet, Städteplaner Volker Warnecke stellte sie vor. Nach Einschätzung des Planers sollen sie bis zum Sommer rechtskräftig werden. Bei den Bebauungsplänen handelt es sich zum einen um die fünf Bauplätze im Häg im Ortsteil Voitze, zum anderen um die Ausweitung des Baugebietes Schwerinsfeld am westlichen Ortseingang von Tülau, das Platz für insgesamt 41 Wohneinheiten bieten wird.

