Tülau

„Wir vermissen in Corona-Zeiten, mit dem Dorf endlich mal wieder anzustoßen“, sagt Dustin Jackwerth, Vorsitzender der Jungen Gesellschaft Tülau-Fahrenhorst. Und deshalb bietet diese am 28. und 29. Mai für die Bevölkerung einen eisgekühlten Service an: ein „Cocktail-Taxi“. Prosit!

Die letzte öffentliche Aktion der 70 Mitglieder starken Vereinigung war der Kinderfasching im Februar 2020. Kurz danach kam der erste Lockdown. „Seitdem können wir das, was unsere Werte ausmacht, nicht mehr umsetzen“, so Jackwerth. Was auf der Strecke blieb, ist das gute Gefühl von Zusammengehörigkeit durch Aktionen wie das Maibaumaufstellen.

Vorbestellungen ab 17.30 Uhr

„Wir haben lange überlegt, was wir stattdessen fürs Dorf tun könnten.“ Das Cocktail-Taxi machte das Rennen. Und es geht so. An beiden Veranstaltungstagen können die, die mit anstoßen wollen, ab 17.30 Uhr ihre Bestellungen telefonisch unter (01 70) 5 90 39 21 aufgeben. Ab 19 Uhr wird ausgeliefert in Tülau und Fahrenhorst. „Wir werden mit drei Fahrzeugen unterwegs sein“, kündigt Jackwerth an.

Insgesamt ist ein knappes Dutzend Junge Gesellschafter bei den Cocktail-Abenden am Start. Lara Ripke und ihre beste Freundin Carolin Loeper mixen die Drinks: „Wir haben auf jeden Fall Bock drauf.“ Am Start sind immerhin auch vier Eismaschinen, die für einen wesentlichen Bestandteil der Cocktails sorgen. Im Angebot sind Hurricane, Pina Colada, Cuba Libre, Long Island Iced Tea und Sex on the Beach – letzterer auch in einer alkoholfreien Variante.

Die Abende haben keine Sperrstunde: „Nachbestellt werden kann, bis alles leer ist.“ Die Cocktails kosten 7,50 Euro pro halbem Liter. „Geld verdienen wollen wir mit der Aktion nicht“, betont der Vereinsvorsitzende. Bezahlt werden die leckeren Longdrinks in bar oder mit PayPal.

Dorfrallye angedacht

Vermisst gemeinsame Aktionen: Die Junge Gesellschaft Tülau-Fahrenhorst. Quelle: Peter Zur Archiv

Und die Junge Gesellschaft scharrt schon mit den Hufen, will, sobald es die Corona-Regeln erlauben, endlich wieder mehr Angebote starten. „Ideen gibt’s genug.“ Angedacht ist zum Beispiel eine Dorfrallye für befreundete Gesellschaften sowie Vereine und Gruppen aus dem Dorf. „Aber da müssen wir erstmal abwarten, wie es sich mit Corona weiter entwickelt“, sagt Dustin Jackwerth.

Von Jörg Rohlfs