Tülau

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2021 beschlossen. Nach den Worten von Bürgermeister Martin Zenk habe man sich bei den Vorhaben „wegen Corona etwas zurückgehalten“. Mehrheitlich stimmte der Rat dafür, den städtebaulichen Entwicklungsbereich „Ortsmitte Voitze“ weiter voran zu bringen.

Auf dem Areal an der Salzwedeler Straße, zu dem noch ein Verfahren zum Vorkaufsrecht läuft, möchte die Gemeinde eine Stelle zur Vermarktung regionaler Produkte, „eventuell mit Gastronomie“, sowie generationsübergreifendes Wohnen „mit kleinen Mietwohnungen“ verwirklichen. Zenk hofft, dass ab Mitte des Jahres ein Bebauungsplan für den Bereich entwickelt werden kann.

Gemeinde setzt auf Förderkulisse „Dorfregion“

Vom Rat beschlossen worden sei ein „fast ausgeglichener Haushalt“. Ein Minus von 25 000 Euro im Ergebnishaushalt resultiere aus dem Plan, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf den Weg zu bringen. Die Gemeinde setzt auf einen positiven Bescheid zur Teilnahme an der Förderkulisse „Dorfregion“ – auf dass „am Ende des Jahres das Defizit ausgeglichen sein wird“, wie der Bürgermeister erläutert.

75 000 Euro sind als Startkapital für neue LED-Beleuchtung vorgesehen. Im ersten Sanierungsschritt sollen die ältesten und reparaturanfälligsten Kabelstrecken erneuert werden. Danach erst erfolgt der Austausch von Lampenköpfen sowie die Errichtung zusätzlicher Laternen. Das Vorhaben werde die Gemeinde mehrere Jahre beschäftigen.

Umstellung des Flutlichts auf dem Sportplatz

Erneuerung der Beleuchtung: 75 000 Euro stehen dafür im Haushalt. Quelle: Sebastian Preuß

Geld ausgeben will die Gemeinde in diesem Jahr für den Abschluss des Bushaltestellen-Umbaus, neue Gerätschaften für den Bauhof, für die Vereine – unter anderem mit einem Beitrag zur „klimaschonenden Umstellung des Flutlichts auf dem Sportplatz“ – und neue Spielgeräte auf dem Spielplatz Fahrenhorster Straße. Martin Zenk merkt abschließend an, dass drei Viertel des Haushalts als Umlagen an den Landkreis und die Samtgemeinde abgeführt würden.

Letzte Grünschnitt-Anlieferung am Samstag

Mitgeteilt wurde vom Bürgermeister während der Sitzung, dass die in Tülau und Voitze laufende Verlegung von Glasfaserleitungen von den Häusern zu den Verteilern noch „drei bis vier Wochen“ andauern werden. Verkauft seien mittlerweile alle Grundstücke im geplanten Baugebiet Im Häg, und „im Schwerinsfeld III wurden die ersten Bodenplatten gegossen“. Letzte Gelegenheit für die Bürger, Gehölz- und Baumschnitt an den Osterfeuerplätzen anzuliefern, besteht am Samstag, 20. März, von 9 bis 13 Uhr.

Von Jörg Rohlfs