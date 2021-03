Trotz Finanznot investiert die Samtgemeinde Brome in die Feuerwehren

Samtgemeinde Brome

Die Samtgemeinde Brome wird ihre Anstrengungen fortsetzen, die Freiwilligen Feuerwehren in den Mitgliedsgemeinden für Einsätze und Notfälle zu wappnen. In der öffentlichen Sitzung des Feuerschutzausschusses am Dienstag in der Großturnhalle Rühen listete Samtgemeinde-Bürgermeisterin Manuela Peckmann diverse Investitionen auf, die in diesem und in den kommenden Jahren auf dem Programm stehen.

So soll die Freiwillige Feuerwehr Ehra-Lessien noch in 2021 ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 erhalten, eine Anschaffung, für die insgesamt rund 370 000 Euro bereitgestellt werden müssen. Grund: Nach Ablauf der Restnutzungsdauer muss das bisherige TLF von Ehra-Lessien ersetzt werden, und zwar durch ein leistungsstarkes Fahrzeug, das den Anforderungen durch ausgedehnte Waldgebiete und die Nähe zur Bundes- und Landesstraße gerecht wird.

Effizienter als Feuerpatschen: Die Bromer Feuerwehren bekommen zehn Löschrucksäcke

Mit Feuerpatschen zum Stoppelfeldbrand: In der Samtgemeinde Brome sollen künftig zehn Löschrucksäcke bei solchen Einsätzen unterstützen. Quelle: Archiv

Die nahen Waldgebiete in der Samtgemeinde sind übrigens auch der Grund dafür, die Aktiven der Wehren besser zu wappnen, wenn sie zu Wald- oder Flächenbränden gerufen werden. Bislang ging man gegen kleinere Feuer mit Patschen vor, weit effizienter allerdings sind zehn moderne Löschrucksäcke, mit denen nunmehr die Bromer Wehren ausgerüstet werden sollen. „Der Deutsche Feuerwehrverband hat diese Ausstattung empfohlen“, sagte Manuela Peckmann. Durch den mitgeführten Wasservorrat erweise sich der Löschrucksack zehnmal wirksamer bei kleineren Bränden als die herkömmliche Feuerpatsche.

Der Feuerschutzausschuss befürwortete ferner eine neue AlarmierungsApp, durch die aktive Feuerwehrleute schneller und zuverlässiger zum Einsatz gerufen werden können. Bewilligt wurden schließlich auch ein Kompressor für die Ortsfeuerwehr Bergfeld und die Anschaffung eines aufblasbaren Zeltes, in dem bei größeren Schadenslagen Einsatzkräfte untergebracht werden können.

Altendorf und Eischott haben ihre neuen Fahrzeuge bereits bekommen

Im weiteren Verlauf der Sitzung stellte Alexander Pede, Leiter des Ordnungsamtes der Samtgemeinde, den Etat 2021 und die weiteren Planungen für die Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde für die Feuerwehren vor. So haben bereits in diesem Jahr die Ortswehren Altendorf und Eischott neue Fahrzeuge erhalten. Die normalerweise obligatorischen feierlichen Übergaben sollten allerdings erst dann erfolgen, wenn die Corona-Bedingungen dies zuließen. Gleiches gelte für die Übergabe des neues Feuerwehrhauses in Brechtorf.

Viel Platz: Der Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde Brome tagte in der Großturnhalle in Rühen. Quelle: Burkhard Heuer

Pede hob hervor, dass die Finanzlage der Samtgemeinde angespannt sei. Sowohl bei der Schaffung von Kita- und Schulplätzen sowie den Aufgaben des Brandschutzes bestehe ein Investitionsstau, und die weiteren Ausgaben müssten auf das Notwendigste beschränkt werden. Dennoch sollten sich nach jetzigen Planungen weitere Wehren auf neue Fahrzeuge freuen dürfen: Es sind dies – neben Ehra-Lessien (TLF) noch in 2021 – Tülau (TSF) und Rühen (Hilfeleistung HLF) in 2022 sowie Brome und Parsau-Ahnebeck in 2023. Brome erhält demnach einen Gerätewagen Logistik und Parsau-Ahnebeck ein Löschfahrzeug.

Zahlreiche Einsätze in den ersten drei Monaten des Jahres

Eine kurze Bilanz der Einsätze 2020 und 2021 zog Gemeindebrandmeister Frank Mosel, der über ein relativ ruhiges Jahr 2020, aber über zahlreiche Einsätze bereits in diesem Jahr berichtete. Mosel blickte zurück auf die Rotation von Fahrzeugen von Feuerwehr zu Feuerwehr, die nach seinen Worten gut funktioniert habe. In Zeiten knappen Geldes müsse man in der Ausstattung allerdings auch Kompromisse in Kauf nehmen. „Die Ausrüstung muss nicht immer neu, aber ausreichend sein.“

