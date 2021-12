Trecker-Korso mit Gesang: Adventsaktion in Tiddische

Tiddische

. In Zeiten, wo Gottesdienste nur in reduziertem Rahmen stattfinden werden können, wo Weihnachtsmärkte und adventliche Seniorenfeiern ersatzlos gestrichen werden, sind Alternativen gefragt. Und eine solche hat auch in diesem Jahr die Landeskirchliche Gemeinschaft Tiddische angeboten. Beinahe die gesamte Bevölkerung des Dorfes war auf den Beinen, als am Samstagabend ein illuminierter Traktorenkorso durch den Ort tuckerte.

Start war in der Barwedeler Straße auf dem Anwesen von Phil Hartmann, wo Pastor Arne Christian Sawall die Kirchenkanzel gegen einen festlich geschmückten landwirtschaftlichen Anhänger eingetauscht hatte und mit bewegenden Worten schon hier eine großer Besucherschar begrüßte. „Wir möchten mit dieser Veranstaltung ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung in die Bevölkerung tragen“, so hatte bereits vorab Susanne Vesper, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinschaft in Tiddische, betont. Pastor Sawall dankte speziell den fünf beteiligten Landwirten, die mit ihrem Engagement zum Gelingen der adventlichen Aktion beigetragen hatten.

Adventskorso durch Tiddische: Beleuchtete Traktoren und Weihnachtslieder sorgen für Stimmung. Quelle: Burkhard Heuer

Eine Weihnachtsband lädt zum Mitsingen ein

Den Auftakt gestalteten zunächst Susanne Vesper, Tochter Stine und Pastor Sawall (alle Gesang) sowie Jens Röhl (Gitarre) und Disa Hartmann (Cajón), die bekannte Weihnachtslieder intonierten und die große Besucherschar mit vielen Kindern zum gemeinsamen Mitsingen animierten. Wenig später dann bewegte sich der beleuchtete Korso durch den Ort. Phil Hartmann mit der fahrbaren Bühne, Max und Marcia Fricke, Gerhard Förster, Marco Vogel (alle Tiddische) sowie als Gast Felix Jehnert aus Barwedel steuerten drei weitere Stationen im Ort an. An den Straßenrändern bildeten wiederum viele Schaulustige ein Spalier für den glitzernden Konvoi. „Hier ist ja fast soviel Betrieb wie beim Besuch der Queen“, schmunzelte Pastor Sawall. Er sei richtig gerührt, dass die Veranstaltung soviel Resonanz gefunden habe.

Der beleuchtete Adventskorso durch Tiddische war indes nur der Auftakt weiterer geplanter Veranstaltungen, die – so die Coronabedingungen dies erlauben – noch demnächst auf dem Programm stehen. So soll am Dienstag, 21. Dezember, um 15 Uhr auf dem Hof von Jens Röhl ein Kinderprogramm anboten werden. Aus Strohballen wird in der Dorfstraße 9 eine kleine Arena gestaltet als Kulisse für ein rund dreiviertelstündiges Programm des Teams „EC“ . „Dazu sind nicht nur die Kinder herzlich eingeladen, sondern selbstverständlich auch Eltern und Großeltern“, so der Pastor. Details zum Programm und Hinweise auf die einzuhaltenden Corona-Regeln seien im Internet unter www.Tiddische.Church nachzulesen.

Eine Weihnachtsstraße mit Engelchor und Getränkestand

Und schließlich ist am Heiligen Abend ab 15 Uhr eine interaktive Weihnachtsstraße geplant. Pastorin Verena Koch aus Jembke und Pastor Sawall werden zwei Andachten gestalten, es gibt einen Chor der Engel und einen Getränkestand. „Das alles ist dazu angetan“, so der Tiddischer Seelsorger, „ein bisschen Licht der Hoffnung in diese dunklen Zeiten zu tragen.“

Von Burkhard Heuer