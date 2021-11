Travestie und Theater im Remmler Hof in Brome

Brome

Nach einer pandemie-bedingten Veranstaltungspause freut sich der Remmler Hof in Brome, wieder Veranstaltungen vor Publikum im Rahmen der gültigen Corona-Bedingungen und unter 2G- oder 3G-Regeln durchführen zu können. So wird am Freitag, 26., und Samstag, 27. November, jeweils um 20 Uhr eine Travestie Show der Extra-Klasse geboten: Gina de l’Amore geht auf Männerfang.

Seit mehr als 20 Jahren ist die „First Lady of Travestie“ auf internationalen Bühnen und in diversen Fernsehshows unterwegs. Die Show der etwas anderen Dame steht unter dem Motto „…auf Männerfang“ wo sie mit Live-Gesang, Humor und ihren Erfahrungen auf Männersuche geht. Den Damen wird dabei empfohlen, die Männer in ihrer Begleitung festzuhalten. Besucher können sich auf einen sexy Abend freuen, an dem kein Auge trocken bleibt.

Ein witzig-böses Stück mit erbittertem Showdown

Am Sonntag, 5. Dezember, um 17 Uhr geht es dann mit einem modernen Theater-Klassiker weiter. Das Ensemble „Bretterwelt“ aus Uetze spielt im Remmler Hof das Stück „Die Präsidentinnen“ von Werner Schwab. Zwischen Heiligenschein und Apokalypse träumen drei Frauen von einem besseren Leben. Kann das bessere Leben in Form eines strahlenden Prinzen herbei getrunken werden oder kann man sich im Job durch Fleiß selbst verwirklichen? Das verhandeln die Drei bis zum erbitterten Showdown. „Die Präsidentinnen“ ist ein skurriles, witzig-böses Stück.

Die Eintrittspreise für die Travestieshow betragen 24,90 Euro, für „Die Präsidentinnen“ 15 Euro im Vorverkauf. Dieser findet unter www.remmlerhof.de im Internet, in der Postfiliale Brome und im Salon Rapunzel in Tülau statt.

Von der AZ-Redaktion