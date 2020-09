Voitze

Die Ursache des tödlichen Verkehrsunfalls zwischen Ehra und Voitze ist weiter unklar. Am Montagnachmittag waren ein Wohnmobil und ein Lastwagen auf der Bundesstraße 248 zwischen beiden Orten auf gerader Strecke ineinander gekracht. Die Identität des verstorbenen Wohnmobilfahrers ist mittlerweile geklärt.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Mitteilung der Polizei Gifhorn um einen 74-jährigen Mann aus Brome, der am Montag um kurz nach 15 Uhr mit dem Wohnmobil aus Ehra in Richtung Voitze fuhr. Dabei ist er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten, mit dem Lastwagen zusammengestoßen und noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Warum es zu dem Unfall kam, war auch am Dienstag noch unklar. „Die Ermittlungen laufen“, sagte ein Sprecher der Gifhorner Polizei. Vor Ort war am Montag auch ein Sachverständiger, der nun Spuren wie den Fahrtenschreiber des Lastwagens auswertet.

Bei einem Unfall zwischen Ehra und Voitze ist ein 74-jährige Wohnmobilfahrer aus Brome verstorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Bundesstraße 248 war für die Aufräumarbeiten bis 1 Uhr nachts gesperrt

Durch den Zusammenprall wurde der voll beladene Lastwagen mit Goslarer Kennzeichen von der Straße gedrängt und kam erst in einem kleinen Wald neben der Fahrbahn zum Stehen. Das Wohnmobil wurde völlig zerstört, seine Einzelteile lagen über mehrere Meter auf der Bundesstraße verteilt. Der Fahrer des Lastwagens wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Bergung des 40-Tonners musste ein spezielles Bergungsunternehmen angefordert werden. Die Aufräumarbeiten auf der B 248 dauerten laut Gifhorner Polizei bis 1 Uhr nachts – so lange war die Bundesstraße auch in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Bei dem Unfall wurde auch ein Treibstofftank des Lastwagens beschädigt. Der ABC-Zug der Feuerwehr der Samtgemeinde Brome musste 800 Liter Diesel abpumpen und verhindern, dass der Kraftstoff ins Erdreich gelangt. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises war informiert. Im Einsatz waren außerdem die Feuerwehren aus Ehra-Lessien, Voitze und Brome. Insgesamt 66 Einsatzkräfte standen unter der Leitung von Gemeindebrandmeister Frank-Friedrich Mosel, die auch den 74-Jährigen mit Hilfe von hydraulischem Gerät bergen mussten. Mosel hatte vor Ort bereits angekündigt, dass es eine gemeinsame Nachbesprechung geben sollte, um die physisch und psychisch belastenden Eindrücke aufzuarbeiten.

Von Christian Albroscheit