Bärbel Gädke über Futterspenden, die Tiertafel und rührende Briefe

Brome

Von allen Seiten bekommt Bärbel Gädke, Vorsitzende des Tierschutzvereins Wolfsburg und Umgebung, Futterspenden – so viel, dass sie gerne davon weiter gibt. So übernahm jetzt Harald Lyhs vom Gnadenhof Sargstedt bei Halberstadt einen ganzen Transporter voll. „Im Osten ist es schwieriger als bei uns, Spenden zu bekommen“, freut sich Bärbel Gädke, auch dort helfen zu können.

Im Sargstedter Gnadenhof werden vor allem alte Hunde und Katzen versorgt, aber auch Waschbären gehören dort zu den Bewohnern. „Ich habe auch schon Futterspenden nach Rumänien weiter vermittelt“, berichtet Bärbel Gädke. Das Nabu-Artenschutzzentrum hat ebenfalls schon Unterstützung aus Brome erhalten – „es muss nur jemand Zeit haben, die Spenden bei mir abzuholen“, sagt die engagierte Tierschützerin.

Anzeige

Woher das Futter kommt

„Das ist hochwertiges Futter, was wir von verschiedenen Geschäften gespendet bekommen – manchmal ist es nicht verkaufte Ware aus einer Werbeaktion, oder das Mindesthaltbarkeitsdatum rückt näher“, erklärt Bärbel Gädke, woher sie die Spenden bekommt. In manchen Supermärkten gibt es am Eingang Boxen für Tierfutterspenden, auch da kommt einiges zusammen. Und nicht zuletzt kommen auch Privatpersonen mit Spenden vorbei – viele Seiten unterstützen die Tierschützerin in ihrer Arbeit. „Und viele der Spenden können wir auch gut selber verwerten“, sagt Bärbel Gädke: Sie hat das Haus ihrer Eltern in Brome in eine Tierauffangstation umgebaut, außerdem betreibt sie eine Tiertafel – vorher kurz bei ihr anrufen unter Tel. (01 72) 4 33 73 35 und einen Termin vereinbaren, „dann können sich die Leute bei mir abholen, was sie brauchen“.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Jeder, der etwas für seine Tiere braucht“, betont Bärbel Gädke. Nicht nur Bromer nutzen das Angebot, auch aus Wolfsburg und Wittingen melden sich Menschen, die sich das Futter für ihre vierbeinigen Hausgenossen nicht leisten können. „Oft sind es Arbeitslose.“ Und die regulären Tafeln haben keine Tiernahrung im Angebot – die Supermärkte, mit denen sie zusammen arbeiten, geben ihre Spenden meist direkt an Tierheime weiter. Konkurrenz ist das nicht, auch für Bärbel Gädke nicht: „Ist ja gut, wenn jeder etwas abbekommt.“

„Ich gebe gerne weiter“

Und sie selber stellt immer wieder fest, dass sie unter dem Strich mehr Spenden bekommt, als sie direkt verwerten kann. „Deshalb gebe ich gerne weiter, was ich nicht brauche, in der Hoffnung, dass das dann auch für diejenigen in Ordnung ist, die dem Tierschutz Wolfsburg und Umgebung ihre Spenden zukommen lassen.“

Spenden bekommt sie übrigens auch manchmal auf ungewöhnlichem Weg: „Neulich kam ein Briefumschlag mit Geld bei mir an.“ Jemand hatte in der Zeitung von der Rettungsaktion zweier Chihuahuas gelesen und ihr daraufhin Geld geschickt. „Das finde ich rührend.“ Da der Tierschutz Wolfsburg und Umgebung gemeinnützig ist, kann sie Spendenquittungen ausstellen.

Lesen Sie auch:

Von Christina Rudert