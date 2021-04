Tiddisches Rat schwankt zwischen Parkett und Multifunktionsboden fürs Bürgerhaus

Tiddische

Mit der Sanierung des Tiddischer Bürgerhauses befasste sich am Mittwochabend der Gemeinderat. Darüber hatten sich Tiddisches Politiker bereits im Vorfeld der Sitzung ausführlich beraten. „Wir sind die Pläne von A bis Z durchgegangen“, sagte Bürgermeister Wieland Bartels. Nun müsse man sich auf eine Reihenfolge einigen für die notwendigen Maßnahmen. Besonders wichtig seien der Brandschutz und alles, was die Nutzer gefährden könnte. Das Planungsbüro schlage daher vor, mit der Sanierung des Saales zu beginnen und im Zuge dessen auch gleich den Brandschutz zu verbessern, sprich Fluchtwege zu beschildern und eine Brandmeldeanlage zu installieren.

Der Rat trifft noch keine Entscheidung über den künftigen Fußbodenbelag

Saal im Bürgerhaus: Der Fußboden müsste erneuert werden. Quelle: Alexander Täger Archiv

Michael Müller (CDU) fand, dass Parkett als Fußboden ungeeignet sei, denn „das Bürgerhaus wird mehr wie eine Mehrzweckhalle genutzt, weniger als Gaststätte oder Tanzsaal.“ Es sollte ein Multifunktionsboden verlegt werden. Zumal der Saal auch einen direkten Zugang von draußen habe und folglich durchaus Dreck hineingetragen würde, der dem Parkett schaden könnte. Daniel Krause (SPD) schlug vor, einen Preisvergleich durchs Planungsbüro erstellen zu lassen, der Bau- und Folgekosten für Parkett und Mehrzweckboden umfasst. Dem schloss sich der Rat an. Zudem soll das Planungsbüro für die Sanierung eine Prioritätenliste erarbeiten und die Ausschreibung vorbereiten.

Der Tennisverein hat beantragt, die Tennisplätze sanieren zu lassen. „Wohl 40 Jahre lang hat sich der Verein selbst um die Plätze gekümmert, so gut es ging“, sagte Bartels. Doch jetzt sei eine professionelle Sanierung nötig – auch wegen zwei Fällen von Vandalismus in den vergangenen drei Jahren. Ein Kostenvoranschlag beziffert das Projekt mit rund 32 000 Euro. Ein Viertel davon könnte der Verein voraussichtlich über eine Förderung durch den Kreissportbund abdecken. Abzüglich Eigenleistung des Vereins blieben gut 21 000 Euro für die Gemeinde. Heiko Lehn (SPD) bot an, Abtransport und Entsorgung der Deckschicht zu übernehmen. So könnte man die Kosten um knapp 5000 Euro senken.

Der Rat unterstützt die Sanierung des Tennisplatzes mit 15.000 Euro

Der Rat unterstützte den Antrag des Vereins grundsätzlich. Müller allerdings wünschte sich mehr Eigenleistung. Und Krause vermisste Informationen über die Zukunftsplanung des Vereins, etwa in Sachen Jugendarbeit. Bürgermeister Bartels erwiderte, dass vor Beginn der Pandemie starke Zuwächse bei der Jugend zu verzeichnen waren. Auch habe der Verein eine „super Anlage“ geschaffen. „Potenzial ist da, die Plätze würden genutzt werden“, war er überzeugt. Zumindest sobald Corona es wieder zulässt. Der Rat stimmte geschlossen dafür, die Platzsanierung mit zunächst 15 000 Euro zu fördern. Sollte Mehrbedarf bestehen, wolle man erneut darüber beraten.

Von Ron Niebuhr