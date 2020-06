Uwe Bleich baut Prothesen für die Natur

Tiddische

Als Kind war Uwe Bleich oft angeln an der Kleinen Aller und lernte, die Natur genau zu beobachten: „Da war die Welt noch in Ordnung.“ Seit 40 Jahren ist der 59-Jährige als Naturschützer aktiv und meint, dass sie es heute nicht mehr ist: „Das Problem sind die Menschen.“

Im Ort kümmert er sich um die Nistkästen für die Mauersegler am Turm der alten Schule und an der Alten Molkerei, um Kästen für Turmfalke und Eule an einem Nachbargebäude und außerorts hängt er aktuell auf dem Ehra-Lessiener Vogellehrpfad noch mehr Behausungen für Fledermäuse und Vögel auf, die er „ Prothesen des Waldes“ nennt, Ersatz für verlorene natürliche Quartiere. Und der Garten seines Hauses in Tiddische ist dank seines Zutuns kunstvoll verwildert. „Das ist Gemeine Waldrebe und das hier Rote Zaunrübe“, erklärt Uwe Bleich und weist auf einen Weißen Ahorn, den er „als Baum ziehen will“.

Zweifel hegen

Früher hat das Nabu-Mitglied mit anderen Naturschützern zusammengearbeitet, aber irgendwann zog er sich enttäuscht zurück: „Ich mache die Sachen lieber alleine, da bekommt man mehr auf die Reihe.“ Zweifel hegt der ehemalige Mitarbeiter bei Volkswagen auch an hochoffiziellen Naturschutzmaßnahmen, seien es doppelt subventionierte Blühstreifen oder die Re-Mäandrierung eines Aller-Abschnitts in Wolfsburg „für 600 000 Euro, von denen zwei Drittel für die Planung ausgegeben wurden. Ich hätte es für 100 000 hinbekommen – den Abschnitt zugeschoben und den Fluss seinen neuen Weg finden lassen.“

Im Garten, den Uwe Bleich um 5 Uhr morgens erstmals betritt, um den Salat fürs Frühstück zu zupfen – Giersch und Knoblauchsrauke, die auch der Aurorafalter mag (und braucht) – wird trotz scheinbarem Wildwuchs wenig dem Zufall überlassen. Die Nistkästen für verschiedene Hummelsorten sind aus gutem Grund ebenfalls Marke Eigenbau: Der lebenslange Naturbeobachter probiert aus, bis es passt, weiß deshalb auch, was Solitärbienen brauchen – und liefert es ihnen an der Rückwand eines Schuppens. Oder dass gebrauchte, muffige Fledermauskästen, die er renoviert, von den Tieren viel schneller angenommen werden als Neubauten: „Je älter desto besser.“ Und wenn die Hummeln und Bienen, die sich gerade einen Kasten teilen, anfangen zu zanken, wird Bleich eine Brut umsiedeln.

„Keinen Mumm mehr“

Werkstatt: Uwe Bleich baut und renoviert unter anderem Vogel- und Fledermauskästen. Quelle: Jörg Rohlfs

„Eigentlich müsste es hier wimmeln“, meint der gebürtige Tiddischer angesichts der zahlreichen Brutkästen, „aber es werden immer weniger.“ Immer weniger Insekten. Und die Wespen und Hornissen „haben keinen Mumm mehr, werden immer schlapper“ – wieder so eine Beobachtung eines einzelnen Interessierten, der seine Hummelköniginnen auch nur noch im März fangen könne, wenn diese auf der Suche nach einem für die Staatsgründung passenden Mauseloch Ausschau halten. „Früher“ habe sich dieser Vorgang über Monate erstreckt: „Jetzt ist es dafür zu warm.“

Routine: Uwe Bleich kontrolliert einen Hummelkasten. Quelle: Jörg Rohlfs

Die Gleichgültigkeit der Menschen gegenüber der Natur ist Uwe Bleich ein Gräuel. „Denen ist es doch egal, ob und wie viele Mauersegler noch aus den Winterquartieren zurück kommen – wenn weg, dann weg“, klingt es schon ein wenig misantrophisch aus dem Munde desjenigen, der auch meint, dass „wir in 30 Jahren alle immer Masken tragen werden“. Aber nicht wegen Corona, sondern weil dann die Belastung der Atemluft durch Kunststoff-Mikropartikel dies nötig mache. Uwe Bleich prophezeit auch, dass zukünftig Kriege geführt würden wegen Wassers, „so wie in Syrien“, da sei der Streit ums Wasser der Anlass gewesen. Aber auch hierzulande werde sich die Lage zuspitzen: „Es sind Manager nötig, die die Wasserhaltung lenken.“

Ein neues Zuhause

Gefragt, ob es denn auch positive Aspekte gebe, verneint der fast 60-Jährige nach kurzem Überlegen. Aber weil vermutlich die Hoffnung zuletzt stirbt, macht er immer weiter damit, nach bestem Wissen und Gewissen die Natur in seinem unmittelbaren Lebensraum zu unterstützen. Und einen Traum hat Uwe Bleich auch noch: ein neues Zuhause als Wirkungsstätte – mit einem kleineren Haus und einem viel, viel größeren Garten. Und die Gegend sollte nicht zu trocken sein.

