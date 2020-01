Gemeinde Tiddische hat 2020 viel vor

Tiddische/Hoitlingen

„Eines steht fest, wir wollen in diesem Jahr wirklich viele Dinge angehen“, sagt Bürgermeister Wieland Bartels. Auch im Haushaltsentwurf 2020, der „hoffentlich im Februar“ verabschiedet werde, seien die Maßnahmen bereits berücksichtigt. Beispielsweise das Mega-Projekt Straßenbeleuchtung.

Dunkle Ecken eliminieren

„Man muss sagen, dass wir in der Samtgemeinde wirklich mit der dunkelste Ort sind“ – zumindest nächtens und gemessen am Scheine der Laternen. Das soll sich ändern. Ein Planer wurde beauftragt, Konzepte zu erstellen, die zum einen die Umstellung auf LED beinhalten, zum anderem darüber hinaus aber auch berücksichtigen, das wirklich alle dunklen Ecken eliminiert werden. Gegebenenfalls durch die Installation von zusätzlichen „Lichtpunkten“.

Bis zu 400 000 Euro

Entscheiden müsse der Rat auch, ob nur die Köpfe der vorhandenen Laternen ausgetauscht oder, auch baulich, alles neu gemacht wird. Auch ob, unter welchen Voraussetzungen und wie viel Förderung die Gemeinde für das Vorhaben bekommen könnte, dass laut Bartels bis zu 400 000 Euro kosten könne, spiele dabei eine entscheidende Rolle. Es gebe eine „Tendenz zur Komplett-Lösung“: „Aber es wird in jede Richtung beraten.“ Aber auch nicht endlos. Denn: „Die Planung soll in diesem Jahr abgeschlossen werden“.

Zur Galerie Die To-do-Liste reicht von Straßenbeleuchtung bis Dorfteich.

Gleiches soll nach Möglichkeit auch für den Dorfteich und den Osterfeuer-/Grillplatz in Tiddische gelten. Beides solle so gestaltet werden, „dass es nach was aussieht“. Ein Bodengutachten für ersteren hat ergeben, dass sein Schlamm nicht erhöht belastet ist. Deswegen könne dieser ohne weitere Auflagen entfernt werden. Darüberhinaus benötige der Teich einen Zufluss sprich die Einleitung von Oberflächenwasser. Das Wie und mögliche Fördermittel seien auch hier von Bedeutung. Rings um den Teich soll nichts verändert werden: „Das ist bereits schön gestaltet.“

Arbeitsgruppe gebildet

Anders sieht’s beim Grillplatz aus, eine der meistgenutzten Locations für Feiern im Ort. Dort herrsche „Wildwuchs“ und der Unterstand halte kritischen Blicken auch nicht mehr stand. Es freut den Bürgermeister in diesem Zusammenhang, dass drei Mitglieder des Rates „eine kleine Arbeitsgruppe“ gebildet habe, die nun Ideen zusammentragen, „was in welchem Rahmen gemacht werden kann, um die Örtlichkeit ansprechender zu gestalten“.

„Sprühen vor Ideen“

Eine zweite Arbeitsgruppe beschäftigt sich derweil mit der Gestaltung der Bus-Wendeschleife und des dabei entstehenden Platzes im Bereich Lindenstraße/Am Sportplatz in Hoitlingen (in Folge von Verlegung und Umbau der Haltestelle von der Hauptstraße): „Die Beteiligten sprühen nur so vor Ideen“, ist Bartels auch hier positiv überrascht – und guter Dinge, dass ein gemeindliches Konzept für den Feinschliff noch dieses Jahr an einen Planer übergeben werden kann.

Decke und Boden

Und damit ist die Liste der Vorhaben der Gemeinde noch immer nicht abgeschlossen: Nachdem Ende 2016 das Dach des Bürgerhauses in Tiddische erneuert wurde, soll nun der zur Sanierung anstehende Rest des Objekt projektiert werden. Das umfasst nicht nur den Einbau einer neuen Decke und die Ersetzung des (nicht mehr schleifbaren) Parkett-Bodens, sondern gegebenenfalls auch Energiesparmaßnahmen: „Falls sich dies mittels möglicher Fördergelder als machbar darstellt“, so der Bürgermeister.

Grünflächen-Check

Schließlich sollen in der Gemeinde auch noch sämtliche Grünflächen und Bepflanzungen auf den Prüfstand kommen. Diskutiert werden sollen Themen wie Laubanfall oder Beschädigungen durch Wurzeln, aber auch – „um mit gutem Beispiel voran zu gehen“ in Zeiten des Klimaschutzes – gezielte Neuanpflanzungen. Und lastbutnotleast: Auch beim Neubaugebiet in Hoitlingen, das schon seit Jahren vor sich hin schmort, ist Wieland Bartels mittlerweile wieder guter Dinge, „dass wir dazu alles zeitnah auf den Weg bringen können“.

Von Jörg Rohlfs