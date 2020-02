Gemeinde zahlt eine Million Euro an Umlagen

Tiddische

„Wir sind gefangen in den Zwängen der Bürokratie“, beklagt Bürgermeister Wieland Bartels anlässlich der Verabschiedung des Haushalts 2020. Zum ersten Mal muss die Gemeinde mehr als eine Million Euro an Umlage zahlen, drei Viertel ihres Gesamtetats – der auch noch mit einem Defizit abschließt.

„Was haben wir davon?“

480 000 Euro werden in diesem Jahr für den Landkreis fällig, 540 000 Euro an Samtgemeinde-Umlage. Letzteres erbost Bartels in Sonderheit, denn: „Was haben wir außer Verwaltungsdienstleistungen davon, Mitglied der Samtgemeinde Brome zu sein?“ Der Bürgermeister hat ausgerechnet, dass die Gemeinde Tiddische von 2012 bis 2018 insgesamt 2,5 Millionen Euro an die Samtgemeinde gezahlt habe, aber umgekehrt nur Investitionen von 163 000 Euro getätigt wurden.

Zahlmeister der Samtgemeinde

„Das sind 4,5 Prozent, das ist verschwindend gering“, ärgert sich Bartels. Die Politik werde „unglaubwürdig“, Tiddische sei „der Zahlmeister der Samtgemeinde“. Auch der ehemals für 2018 geplante Bau eines Feuerwehrhaus sei mittlerweile auf unbestimmte Zeit verschoben worden. „Wir müssen überlegen, was zu tun ist, wenn nichts zurück kommt“, meint Bartels.

Rechnung nicht bezahlen

Ein No-Go ist für ihn auch die Tatsache, dass die Gemeinde seit der Einführung der Doppik vor acht Jahren auf die Erstellung ihrer Eröffnungsbilanz – quasi der Wert der Gemeinde – durch den Landkreis warte, stattdessen aber nun „eine Teilrechnung erhalten“ habe für die noch nicht erbrachte Dienstleistung. „Diese Rechnung werden wir nicht bezahlen, bevor wir nicht die Bilanz haben“, so Bartels.

Gut aufgestellt

Bei allem Ärger im Zusammenhang mit Geld ist der Bürgermeister froh, dass der Haushalt 2020 vom Rat einstimmig beschlossen wurde – „das ist nicht gang und gäbe“ – auch mit besagtem Defizit im Finanzhaushalt in Höhe von 320 000 Euro, das aus den Rücklagen der Gemeinde ausgeglichen wurde. „Wir sind zum Glück gut aufgestellt“, so Bartels, „und das soll sich auch nicht ändern. Deswegen können wir in Zukunft auch nicht mehr ausgeben als wir einnehmen.“

Hebesätze unverändert

Viel „Bewegungsspielraum“ für Investitionen gebe es wegen der Höhe der Umlagen nicht. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer blieben unverändert, so Bartels. Geld ausgeben will die Gemeinde unter anderem für den Spielplatz in Hoitlingen (5000 Euro), die Reparatur der Schallklappen am Glockenturm ebenda (5600 Euro), den Grillplatz in Tiddische (15 000 Euro) und den Dorfteich ebenda (30 000 Euro), Kanalsanierungen (20 000 Euro), das DGH in Hoitlingen (30 000 Euro), Straßensanierungen (50 000 Euro) und die Bürgerhaus-Sanierung (90 000 Euro).

Von Jörg Rohlfs