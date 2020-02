Großbrand in Ehra bestimmt Jahresbilanz der Wehr

Tiddische

Der Großbrand in Ehra im Mai dürfte im vergangenen Jahr der herausstechende Einsatz für die Feuerwehr Tiddische gewesen sein. Doch noch bevor Ortsbrandmeister Ralf Jehnert während der Jahreshauptversammlung diese Bilanz ziehen konnte, reihte sich ein weiterer Großbrand in die Einsatzgeschichte der Tiddischer ein – die Perle an der Ohre in Brome stand vor gut drei Wochen in Flammen.

„Wir haben es auch im vergangenen Jahr geschafft, zu jeden Alarm und zu jeder Tageszeit auszurücken, und hatten zudem das Glück, dass trotz erneuter langanhaltender Trockenheit sich die Einsätze in Grenzen hielten“, so Jehnert mit Blick auf die sieben Brände, zu denen die 30 Aktiven (darunter vier Frauen) der Tiddischer Brandschützer alarmiert wurden. Hierbei hob Jehnert den Großbrand im Rundling in Ehra hervor, zu dem die Tiddischer Brandschützer im Verbund mit dem aus den Wehren aus Hoitlingen, Bergfeld und Ehra-Lessien bestehenden Löschzug 17/4 im Mai ausrückten.

Wehr hat insgesamt 170 Mitglieder

Neben den Brandeinsätzen zählten zudem die drei Einsätze zur Technischen Hilfeleistung – unter anderem beim Einsatz zur Absicherung bei der EPS-Bekämpfung im Drömling – sowie ein Einsatz wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Wäscherei in Hoitlingen zu den zu bewältigenden Aufgaben. Zudem wurde viel Zeit in die Aus- und Weiterbildung investiert, zu der unter anderem 17 interne Ausbildungsdienste sowie vier Zugdienste des Löschzuges 17/4 zählten. Nicht minder rege zeigte sich auch die unter dem Dach der Ortswehren Tiddische, Bergfeld und Ehra-Lessien aktive Jugendwehr mit ihren derzeit 19 Mitgliedern (acht Mädchen und elf Jungen), wie aus den Berichten der Jugendwartin Svenja Brennecke zu entnehmen war. Die Altersabteilung besteht aus zehn Mitgliedern, insgesamt hat die Wehr mit Förderern 170 Mitglieder.

Partnerschaft besteht seit 30 Jahren

Darüber hinaus ist die Ortswehr auch aus dem kulturellen Leben kaum wegzudenken, was sich nicht nur auf die Absicherung des Faschingsumzuges, das Osterfeuer und das Weihnachtsbaumanleuchten beschränkte. Es besteht auch seit nunmehr 30 Jahren eine enge Partnerschaft mit der Ortswehr Miesterhorst in Sachsen Anhalt, was im Juli 2020 gebührend in Miesterhorst gefeiert werden soll, hieß es von den Gästen um Ortsbrandmeister Thorsten Pilzecker aus Sachsen-Anhalt.

Ehrungen und Beförderungen

Abgerundet wurde die Versammlung schließlich mit der Beförderung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Ralf Berlinecke zum Hauptlöschmeister sowie der Ehrung des Ehrenortsbrandmeisters Helmut Fiebig (60 Jahre aktive Mitgliedschaft) durch Gemeindebrandmeister Frank Mosel. Helmut Peckmann, der seit 1985 ununterbrochen das Amt des Schatzmeisters im Führungskommando der Ortswehr bekleidete und das Amt jetzt in die jüngeren Hände von Oliver Grobe legte, wurde ebenfalls geehrt und verabschiedet.

Von Peter Zur