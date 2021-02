Tiddische

„Wir sollten die Gelegenheit beim Schopfe packen“, wirbt Bürgermeister Wieland Bartels für die Offerte von Giffinet, in Teilen des Landkreis Gifhorn auch in so genannte „Schwarze Flecken“ schnelles Internet zu bringen. Im Gebiet 1, zu dem die Samtgemeinden Isenbüttel und Brome gehören, läuft die Vorvermarktung seit Januar und noch bis Mitte April.

Damit Glasfaserkabel verlegt wird, muss bis dahin eine Vertrags-Abschlussquote von 60 Prozent erreicht werden. Derzeit liegt sie im Durchschnitt der insgesamt 18 beteiligten Gemeinden bei elf Prozent, in Tiddische und Hoitlingen zusammen bei zehn Prozent. Wieland Bartels hofft „sehr, dass es klappt“ und mehr Leute einen Vertrag abschließen. Er habe vor dem Giffinet-Angebot „sehr viele Gespräche mit verschiedenen Anbietern geführt. Am liebsten wäre mir ein Anbieter aus der näheren Umgebung gewesen“. Ergebnisse hätte jedoch keines der Gespräche gezeitigt.

Viele Gemeinden haben Nachholbedarf

Schnelles Internet: Der Nachholbedarf ist groß. Quelle: dpa Andrea Warnecke

Es sei „echt schwierig“ für einen Schwarzen Fleck, also Gemeinden, die „zumindest auf dem Papier“ schon mehr als 30 Mbit/s aufweisen, einen Anbieter zu finden, der „zeitnah“ real schnelles Internet liefert: „Weil ganz viele Gemeinden Nachholbedarf haben“, so Bartels, der beim Werben für das Giffinet-Angebot neben den Vorteilen für den privaten Gebrauch auch den „Standortvorteil“ für Unternehmen ins Feld führt.

Und die Hoffnung, dass sich in dieser Hinsicht „etwas von selbst ergibt“, könne man getrost aufgeben. Die sich bietende Chance auf schnelles Internet per Glasfaser sollte nach Ansicht des Bürgermeisters in jedem Fall und überdies jetzt ergriffen werden: „Es macht keinen Sinn, noch zu warten. Sonst kann es sein, dass es noch Jahre dauert.“ Falls die 60-Prozent-Hürde genommen würde, die das Unternehmen aus Gründen der Rentabilität errichtet habe, folge die Planungsphase für das Vermarktungsgebiet 1.

Baustart Ende des Jahr „sehr realistisch“

Dabei würde anhand der anzuschließenden Haushalte der Verlauf der Leitungswege festgelegt. Bartels vermutet, dass „ein Baustart Ende des Jahres sehr realistisch ist“. Bei Verträgen, die während der laufenden Vorvermarktungsphase abgeschlossen werden, würden für die Erstellung des Hausanschlusses keine zusätzlichen Kosten berechnet. Mehr Informationen und eine Übersicht zum aktuellen Stand der Abschlussquote gibt es auf der Homepage des Anbieters.

Ratsmitglied beantwortet Fragen

Aber auch die Gemeinde bietet Hilfe und Beratung an: „Wir haben uns auch im Rat sehr intensiv damit beschäftigt, wie wir uns in der Sache aufstellen können, um das Projekt zu unterstützen“, sagt Wieland Bartels. Heraus gekommen ist ein Angebot für jene, die sich „nicht zu 100 Prozent auskennen“, sich bei Fragen oder Unklarheiten zu Vor- und Nachteilen an das Ratsmitglied Edgar Klopp zu wenden: „Er ist bewandert in dem Thema, kann objektiv Auskunft geben und Hintergründe klären.“

Jeweils montags und donnerstags von 19 bis 20 Uhr findet mit Klopp in Form einer Videokonferenz oder telefonisch eine „Informationsrunde“ statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich: per Mail an edgar.klopp@t-online.de oder telefonisch unter (0 53 66) 55 48.

Von Jörg Rohlfs