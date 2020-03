Bushaltestellen sind fertig umgebaut

Tiddische

Schnell und gut: So ist nach Ansicht von Bürgermeister Wieland Bartels der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen vonstatten und vor kurzem – zumindest baulich – zu Ende gegangen. Bei zwei von dreien lässt die Inbetriebnahme noch auf sich warten.

Fahrpläne anbringen

„Sie sind so gut wie fertig“, kann der Bürgermeister berichten, und „die VLG müsste nur noch Schilder und Fahrpläne anbringen“. Mitte Januar hatten die Arbeiten begonnen. Vor zwei Wochen war als letzte die Haltestelle auf der westlichen Seite der Bergfelder Straße in Tiddische fertig geworden. Vor kurzem und wegen Lieferengpässen etwas verspätet waren auch die Wartehäuschen aufgebaut worden.

Noch Klärungsbedarf

Noch nicht in Betrieb ist der Haltepunkt auf der Ostseite der Bergfelder Straße, der als Ersatz für den an der Dorfstraße errichtet wurde. Was noch fehlt, ist die Wendeschleife für den Bus, der von Barwedel kommt und nach der Wende dorthin zurück fährt. Angelegt werden soll sie in Richtung Bergfeld gegenüber des Geländes der Firma Jähnert: „Aber dafür gibt’s noch Klärungsbedarf mit dem Landkreis“, erklärt Bartels.

Dreieck Am Sportplatz/ Lindenstraße

Im Ortsteil Hoitlingen ist die neue Haltestelle an der Straße Am Sportplatz ebenfalls schon fertig, wird aber auch noch nicht angefahren, weil auch dort für die Busse noch ein Plätzchen zum Wenden ausgebaut werden muss: im Dreieck des Abzweigs Lindenstraße. Der Haltepunkt wird aus Sicherheitsgründen (für die Schulkinder) aus einem Kurvenbereich an der Hauptstraße an Am Sportplatz verlegt.

Neues Grün

Die dortige Wendeschleife (um wieder auf die Hauptstraße zu gelangen) soll nach dem Willen des Rates so gestaltet werden, dass die Örtlichkeit einen Dorfplatzcharakter bekommt. „Einzelheiten müssen noch festgelegt werden“, so Bartels. Die beiden Eichen würden auf jeden Fall erhalten werden, ebenso die Sitzgelegenheiten. Neues Grün soll hinzu kommen. Die Junge Gesellschaft habe vorgeschlagen, die Maibaum-Halterung ebenfalls von der Hauptstraße dorthin umziehen zu lassen. „Auch der Weihnachtsbaum könnte künftig am Wendeplatz leuchten“, sagt der Bürgermeister.

45 000 Euro pro Haltestelle

Zu Buche schlägt jeder Haltestellen-Umbau mit rund 45 000 Euro. Drei Viertel bezahlt das Land, ein Achtel der Regionalverband, so dass für die Gemeinde Tiddische am Ende voraussichtlich rund 20 000 Euro an Kosten übrig bleiben, wie Bartels vorrechnet: „Die Kosten für die Wendeschleifen sind da aber noch nicht dabei.“ Diese Bauvorhaben seien nicht förderfähig.

Was die Inbetriebnahme der Haltestellen betrifft, die dafür Wendemöglichkeiten benötigen, hat Bartels ein klares Ziel – der Beginn des kommenden Schuljahrs: „Das ist sehr sportlich, wäre aber perfekt.“

Weitere Nachrichten aus der Gemeinde Tiddische :

Von Jörg Rohlfs